Die Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell zu Inflation und weiteren Zinserhöhungen sind an den Märkten nicht gut angekommen. Für den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank am 22. März stellt man sich dort nun auf einen größeren Zinsschritt ein als zuletzt erwartet. Diese Aussicht drückt auch die Kurse am Kryptomarkt zunächst weiter ins Minus.Nach einer ersten negativen Reaktion auf Powells Ausführungen vor dem Bankenausschuss des US-Senats am Vorabend haben sich die Kurse von Bitcoin und Co ...

