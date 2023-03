NuGen Medical: Ungebrochene Dynamik - Rallye setzt sich fort

barchart.com

Verstärkt wurde die zweifellos positive Stimmung für das Papier nun von der aktuellen Ad-Hoc Meldung:

NuGen Medical's Needle Free Injection Device, Insujet Delivers Increased Efficacy of Insulin for Diabetic Patient Care - Results Provide over 40% Faster Uptake of Insulin

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* gibt bekannt, dass sich bei der Verwendung seines nadelfreien Injektionsgerät Insujet, das eine über 40 % schnellere Insulinaufnahme ermöglicht, ein deutlich schnelleres Einsetzen der Insulinwirkung zeigt. Dies wurde in mehreren klinischen Studien, die am Radboud University Medical Center in Nijmegen in den Niederlanden an Diabetikern (im Vergleich zu Nadelinjektionen) durchgeführt wurden, ermittelt. Die Ergebnisse wurden in verschiedenen einflussreichen medizinischen Fachzeitschriften, darunter auch im Diabetes Care, veröffentlicht.

Viele Anwender von Insujet bestätigen, dass sie eine schnellere Insulinabsorption bemerken. Die Absorption ist sehr vorteilhaft bei der Bewältigung von Blutglukosespitzen nach der Mahlzeit, wo herkömmlich subkutan injizierte Insuline Einschränkungen unterliegen.

Daten aus unseren früheren klinischen Studien, Patientenberichte und Rückmeldungen bestätigen die Vorteile dieser schnelleren Resorption, die viele positive Vorteile für das Diabetesmanagement mit sich bringt. Wir hören immer wieder, dass der Insujet sowohl für Kinder als auch für Erwachsene mit einem aktiven Lebensstil mit seiner nadelfreien Injektion und seiner schnellen Insulinabsorption einen enormen Beitrag zur Verwaltung ihrer Diabetesbehandlung geleistet hat. Nicky Canton, Chief Operation Officer von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK )*

News-Fazit:

Es gibt drei verschiedene Insulinarten:

Langwirksame Insuline - Wirkungseintritt in 2-3 Stunden, Wirkungsdauer 24-36 Stunden.

Mittelwirksame Insuline - Wirkungseintritt in 1-3 Stunden, Wirkungsdauer 12-24 Stunden.

Kurzwirksame (schnell wirkende) Insuline - Wirkungseintritt in 15-30 Minuten, Wirkungsdauer 4-6 Stunden.

Bei den Lang- und Mittelwirksamen ist es egal, wie schnell die Wirkung einsetzt, denn diese sind dazu da, einen gewissen Insulinspiegel im Organismus zu bilden. Aber bei den Kurzwirksamen ist ein besonders schnelles Einsetzen der Wirkung erwünscht, denn dieses muss schnell Blutzuckerspitzen (nach dem Essen) auf ein wieder gesundes Level senken können. Je schneller dies wirkt, desto vorteilhafter für den Patienten.

Neben den bekannten Vorteilen der nadellosen Injektion Insujet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* wie:

Schmerzlosigkeit;

das fehlen einer Einstichstelle - somit keine Entzündungen; und

weniger medizinischer Abfall;

kommt nun ein weiterer wichtiger Aspekt dazu: die um einiges schneller einsetzende und dadurch bessere Wirksamkeit des verabreichten Insulins! Diabetiker, die ihre Erkrankung und Medikation ernst nehmen, werden alle diese Vorteile schätzen, ganz besonders allerdings den letztgenannten.

Weitere Testimonials:

Der InsuJet hat keine Nadel und Insulininjektionen werden sehr schnell absorbiert. Ein weiterer Vorteil für mich ist, dass ich keine Lipodystrophien oder Blutergüsse habe, wie wenn ich mich mit einer Nadel stechen würde. Mari, Spanien, InsuJet-Anwender seit 2022

Dream-Team wieder vereint!

Im Gespann hat das Duo Buzbuzian/Di Benedetto für ein Tech-Startup rund 120 Mio. CAD auftreiben können. Nun haben sie die Zügel bei NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* in die Hand genommen, was in unseren Augen beinahe ein Garant für Erfolg für Firma und Aktionär darstellt. Das erklärte Ziel ist es nun, dass NuGen den Schritt vom Entwickler zum Vermarkter schafft, - und die Anleger deuten die gesetzten Zeichen offenbar als vielversprechend.

NuGen Medical Announces the Appointment of Tony Di Benedetto as Executive Chairman and Director

Als Richard Buzbuzian mich bat, bei NuGen einzusteigen, sah ich mir sofort das Unternehmen genauer an und erkannte schnell, dass alle Elemente für den Erfolg vorhanden sind, sie müssen nur neu organisiert werden. Das passt perfekt zu meiner früheren Geschäftserfahrung. Gelegenheit angenommen! Tony Di Benedetto Executive Chairman und Director von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK )*+

Diabetis - die Fakten

Mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Billionen USD bis 2030 repräsentiert Diabetes eines der am schnellsten wachsenden Medizinprobleme der Welt. Rund 10% der Weltbevölkerung sind von dieser Krankheit betroffen, besonders in den Industrieländern mit hohem Wohlstand. Beinahe jeder hat in seinem Bekanntenkreis jemanden, der sich mehrmals täglich Insulin spritzen muss. Das ist aber gar nicht mehr notwendig…

Es gibt viele schwerwiegende Gründe, von der konventionellen Verabreichungsmethode mittels Injektionsspritze oder "Pen" auf den sogenannten InsuJet umzusteigen, ein simpel zu handhabendes Gerät, um Insulin, ohne eine Nadel dem Körper zuzuführen. Wenn dies die Diabetiker-Welt realisiert, dann werden Anleger einen fast beispiellosen Run auf die Aktie von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* sehen! Der InsuJet ist in über 40 Ländern bereits zugelassen und kann auch schon in verschiedenen Shops erworben werden