Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex verliert um 09.10 Uhr 0,45 Prozent auf 11'014,75 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch klar tiefer eröffnet und schliesst damit an die Abgaben der letzten beiden Tage an. Belastend wirken laut Händlern weiter die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Vortag vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Demnach sind laut Ökonomen nach einer Verringerung des Zinserhöhungstempos künftig wieder grössere Zinsschritte...

