Geboren werde der Bullenmarkt in der Angst, in der Skepsis wachse er. "Das haben wir im Moment", so Chart-Profi Hans-Jürgen Haack. Wohin die Reise für S&P 500, DAX, MDAX und Gold noch führen könnte, verrät er bei w:o TV.

Gute Chancen rechnet Börsen-Urgestein und Chart-Profi Hans-Jürgen Haack dem US-Leitindex S&P 500 aus. Wobei er den DAX noch stärker sieht als die großen US-Indizes. Sobald die nach Marktkapitalisierung stärksten Unternehmen für Anleger in weniger attraktive Gefilde vorstoßen, könnten auch durchaus Titel aus der zweiten Reihe von der Hausse profitieren. Hier kommt seiner Ansicht nach der MDAX ins Spiel. Chancen wittert Haack auch für Goldanleger. In welche Regionen die Indizes und das Edelmetall vorstoßen könnten in den kommenden Tagen und Wochen, erfahren Sie in seiner Analyse.

Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion