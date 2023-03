Die Verbund-Tochter Smatrics hat für die Austro Control 31 Ladepunkte in ganz Österreich installiert und übernimmt künftig auch das Betriebsmanagement der Ladelösung. Die insgesamt 31 Ladepunkte wurden bei den Austro-Control-Standorten an den österreichischen Flughäfen sowie bei der Unternehmenszentrale in Wien-Erdberg errichtet. Zwei Ladepunkte befinden sich auf der Koralpe auf über 2.000 Meter Seehöhe.

