Der Goldpreis ist am Dienstag nach Hinweisen des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf mögliche größere Zinserhöhungen deutlich gefallen. Am Mittwochmorgen wurde eine Feinunze des Edelmetalls (31,1 Gramm) an der Börse in London bei gut 1.813 US-Dollar gehandelt. Das sind fast 40 Dollar oder weniger als am Dienstagmorgen.Die Notierung ist damit auf den tiefsten Stand seit Ende Februar gesunken.Am Dienstagnachmittag hatte der Vorsitzende der US-Notenbank Fed ein höheres Tempo bei Zinserhöhungen in Aussicht ...

