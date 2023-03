Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Bringen Sie Ihre Spektroskopie auf ein neues Level



08.03.2023 / 10:00 CET/CEST





Medienmitteilung 08.03.2023, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Bringen Sie Ihre Spektroskopie auf ein neues Level IRsweep, eine Tochtergesellschaft von Sensirion, hat das erste kosteneffiziente Spektrometerprodukt mit den branchenweit kürzesten Lieferzeiten auf den Markt gebracht. Mit ihrem neuen IRis-C macht IRsweep die Spektroskopie für zahlreiche Labor- und Feldanwendungen leichter zugänglich. Stäfa, Schweiz - Das neue IRis-C ist kompakter, weniger komplex und mit Preisen im niedrigen fünfstelligen EUR/USD-Bereich deutlich preiswerter als Konkurrenzprodukte auf dem Markt. Wie die bisherigen Doppelkamm-Spektrometer von IRsweep bietet auch das IRis-C eine einzigartige Kombination aus hoher Geschwindigkeit, hohem Signal-Rausch-Verhältnis und optischer Leistung. "Aufbauend auf der sechsjährigen Erfahrung mit unserem Spektrometer IRis-F1 können wir nun eine Lösung anbieten, die die am häufigsten nachgefragten Eigenschaften der QKL-Spektrometer in einem kompakten Format und zu einem für alle Forscher:innen, Wissenschaftler:innen und Ingenieur:innen bezahlbaren Preis kombiniert", ist sich das Gründerteam von IRsweep, Markus Mangold, Andreas Hugi und Markus Geiser, einig. Das neue Spektrometer arbeitet nach dem Prinzip der Doppelkamm-Spektroskopie. Dabei handelt es sich um eine mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Methode, die eine sehr detaillierte und schnelle Analyse der molekularen Zusammensetzung von Proben ermöglicht. Als Lichtquellen dienen Quantenkaskadenlaser-Frequenzkämme, die für ihre Stabilität und hohe optische Leistung bekannt sind. Aufgrund seiner kompakten Grösse und Wirtschaftlichkeit eignet sich das Spektrometer für eine Vielzahl von Anwendungen, einschliesslich der akademischen und industriellen Forschung. Durch den modularen Aufbau, bei dem Emissions- und Detektionseinheit voneinander getrennt sind, kann das Gerät auch in Feldanwendungen, von der Stand-off-Detektion bis hin zur Prozessüberwachung, eingesetzt werden.



Über Sensirion - Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen



Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com IRsweep IRsweep ist ein Anbieter von Spektroskopielösungen im mittleren Infrarot-Spektralbereich. Seine Produkte werden hauptsächlich für Forschungsanwendungen wie Proteindynamik, Überwachung der chemischen Kinetik und Grundlagenforschung mit hoher spektraler Auflösung eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2014 als Spin-off der ETH Zürich von den Mitgründern Andreas Hugi, Markus Mangold und Markus Geiser gegründet. IRsweep ist seit 2021 Teil der Sensirion Holding AG und hat Büros in Stäfa, Schweiz, und Chicago, USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.irsweep.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Das neue IRis-C-Spektrometer von IRsweep





