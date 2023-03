An der Börse ist die Stimmung für den MDAX aktuell etwas getrübt. Das Börsenbarometer rutscht um 0,34 Prozent ab. Die privaten und institutionellen Anlegern am hiesigen Aktienmarkt sind gegenwärtig nicht in Kauflaune. Der MDAX kam zwischenzeitlich auf ein Minus von 0,34 Prozent verglichen mit dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag.

