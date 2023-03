Laut Nvidias Chief Financial Officer Colette Kress können Unternehmen ihre Effizienz nicht steigern, indem sie weniger Geld ausgeben, sondern indem sie mehr in Technologien wie künstliche Intelligenz investieren. Auch wenn der Chip-Umsatz im Vergleich zum Vormonat und auch zum Vorjahr stark rückläufig ist.Von Wallace WitkowskiMarketWatchÜbersetzung: Laura MarkusAuf der Morgan Stanley Technology Media and Telecom Conference am Montag vertrat Kress die Ansicht, dass es nicht immer der beste Weg sei, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...