Dr. Andreas Busch (BANTLEON): US-Arbeitsmarkt -Zu schön, um wahr zu sein

28.02.2023 - In den USA vermitteln die historisch tiefe Arbeitslosenquote und umfangreiche Stellenschaffungen den Eindruck eines weiterhin brummenden Jobmotors. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich jedoch Risse in diesem erfreulichen Bild. Erstens spiegeln einige Details der genannten Statistiken - unter anderem die Entwicklung der Teilzeitbeschäftigten - bereits eine nachlassende Beschäftigungsdynamik wider. In die gleiche Richtung deuten zweitens auch andere Arbeitsmarktkennzahlen, wie beispielsweise die von den Firmen angekündigten Entlassungen. Werden drittens vorausschauende Konjunkturindikatoren herangezogen - wie die Kreditvergabestandards - trübt sich der Ausblick noch mehr ein. Wir sehen es daher ungeachtet der Diskussionen um einen strukturellen Arbeitskräftemangel als sehr wahrscheinlich an, dass die Beschäftigung in den kommenden Quartalen sinkt und die Arbeitslosenquote entsprechend steigt.

Wenn es darum geht, die aktuelle Verfassung der US-Wirtschaft zu beurteilen, wird von vielen Beobachtern auf den robusten Arbeitsmarkt verwiesen. Kräftige Stellenschaffungen von zuletzt 517 Tsd., eine rekordtiefe Arbeitslosenquote von 3,4% und eine geringe Zahl an Neuanträgen auf Arbeitslosenunterstützung würden belegen, dass der Jobmotor weiterhin brummt. Das Abrutschen in eine Rezession scheint vor diesem Hintergrund in weiter Ferne zu liegen.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch erstens, dass die genannten Daten einige Ungereimtheiten aufweisen. Zweitens zeichnet eine ganze Reihe anderer Beschäftigungsstatistiken ein kritischeres Bild der aktuellen Lage. Drittens deuten wichtige vorauslaufende Indikatoren darauf hin, dass die Beschäftigung in den USA in den kommenden Quartalen merklich unter Druck kommen dürfte.

Bei den wöchentlich veröffentlichten Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung handelt es sich neben der Arbeitslosenquote und dem Stellensaldo um einen der prominentesten Beschäftigungsindikatoren. Sie überraschten zuletzt damit, dass sie sich seit rund einem Jahr auf aussergewöhnlich tiefem Niveau bewegen. Auf den ersten Blick spiegelt das einen weiterhin auf hohen Touren laufenden Jobmotor wider. Diese Schlussfolgerung muss indes mit Vorsicht betrachtet werden, weil Abfindungszahlungen dem Bezug von Hilfsleistungen entgegenstehen oder ihn zumindest verzögern können. Die Regelungen sind hier in den einzelnen Bundesstaaten zwar unterschiedlich, schränken den Kreis der Berechtigten jedoch grundsätzlich ein. Isoliert betrachtet kann daher aus einer seitwärts tendierenden Zahl an Neuanträgen nicht automatisch auf einen stabilen Arbeitsmarkt geschlossen werden.

Blickt man auf den Gesamtbestand an Hilfsempfängern, gelangt man sogar zu dem gegenteiligen Schluss. Hier ist eine deutliche Zunahme zu beobachten die darauf zurückzuführen sein dürfte, dass die Bezugsdauer zuletzt gestiegen ist. Mit aktuell knapp 1,7 Mio. bewegt sich der Gesamtbestand inzwischen um 30% über dem 50-jährigen Tiefststand vom vergangenen Sommer und spiegelt damit eine beginnende Abschwächung wider ...