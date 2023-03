München (DE), Boston (USA) (ots) -Hypertrust Patient Data Care (HPDC) hat heute eine erste Beta-Version seiner Hypertrust X-Chain Supply-Chain-Management-Lösung für ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) für ausgewählte Kunden freigegeben. Die Version 3.0 der Lösung wird im 2. Quartal 2023 allgemein verfügbar sein. Die aktualisierte und erweiterte Version bietet eine völlig neue User Experience sowie optimierte Funktionen zur Gestaltung von Workflows. Mit Hypertrust X-Chain können Biotech- und Pharmaunternehmen ATMP-Lieferketten mit einem einzigen System konzipieren, aufsetzen, planen, orchestrieren, betreiben und skalieren - sicher und in voller Übereinstimmung mit relevanten Standards und GMP-Richtlinien."Wir freuen uns, mit dem neuen Release von Hypertrust X-Chain das Supply-Chain-Management von ATMP auf die nächste Stufe zu heben", kommentiert Andreas Göbel, Managing Director bei Hypertrust Patient Data Care. "Unsere End-to-End-Supply-Chain-Lösung ermöglicht die intuitive Einbindung aller Stakeholder und die multidirektionale Orchestrierung aller Supply-Chain-Partner. So funktionieren ATMP-Lieferketten noch reibungsloser." Darüber hinaus ermöglicht die Lösung die einfache Modellierung von Zell- und Gentherapieprozessen, was insbesondere für neue Therapieansätze und Herstellungsmodelle wichtig ist.Umfassender Nutzen für alle AnwenderHPDC hat die Hypertrust X-Chain, eine Orchestrierungs-Lösung für Zell- und Gentherapien, kontinuierlich in Bezug auf GMP-Standards, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität weiterentwickelt. So lässt sich das System nach dem "No-code"-Prinzip einfach konfigurieren und anpassen sowie in kürzester Zeit implementieren und validieren. Mit der neuesten Version profitieren die Anwender von folgenden Vorteilen:- Schnelle und einfache Prozessentwicklung durch No-code-Protokoll-, Datenmodell- und Regeldesigner- Alpha Design System: Durch die Verwendung von modularen Komponenten ermöglicht das Alpha Design System das Erstellen von konsistenten und effizienten Benutzeroberflächen.- Nahtlose Benutzererfahrung: Hypertrust X-Chain bietet eine konsistente User Experience für einfache oder komplexe Szenarien durch die Kombination von Usability und Zusammenarbeit auf Enterprise-Level.- Responsive Design ermöglicht die Nutzung von Hypertrust X-Chain auf jedem Endgerät, auch auf Tablets im Labor oder im Krankenhaus.- Ein vollständig integrierter Cross-Company-Scheduler unterstützt den Aufbau einer leistungsstarken operativen Planungsengine.- Modul zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen (GDPR) in kommerziellen UmgebungenDamit kann jedes Unternehmen die Hypertrust X-Chain-Software genau nach seinen Bedürfnissen einsetzen und in jedem relevanten Szenario auf Knopfdruck nutzen. Wie in den Vorgängerversionen steht der Patient im Mittelpunkt der Lösung, so dass sich die beteiligten Ärzte nicht um die Herausforderungen der Lieferkette kümmern müssen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Hypertrust X-Chain flexibel. Die Lösung kann nahtlos in zentralen, dezentralen und hybriden Fertigungsmodellen betrieben werden.Live-Demos auf dem Supply Chain & Logistics for Cell Therapies Summit 2023 in BostonDie neue Hypertrust X-Chain Lösung wird auf dem Supply Chain & Logistics for Cell Therapies Summit 2023 vorgestellt. Die weltweit führende Supply-Chain-Konferenz für die Zelltherapie-Community findet vom 7. bis 9. März in Boston, USA, statt. Das HPDC-Team steht interessierten Konferenzbesuchern für detaillierte Informationen und Live-Demos zur Verfügung. Darüber hinaus wird Geschäftsführer Andreas Göbel gemeinsam mit den Supply-Chain-Experten Karim Bitar und Thomas Ebel von CAMELOT Management Consultants in einem Vortrag am Donnerstag, 9. März, um 12 Uhr Einblicke geben in "Bewährte Modelle, Strategien und Methoden, um Ihre CGT-Lieferkette zu einem kommerziellen Erfolg zu machen".Über Hypertrust Patient Data CareHypertrust Patient Data Care (HPDC) bietet spezialisierte Lösungen und Beratungsleistungen zur Optimierung der Supply Chain von ATMP. Die Produkte und Dienstleistungen von HPDC unterstützen alle Phasen des Produktlebenszyklus, von (vor-)klinischen Studien bis hin zur späteren Kommerzialisierung. Mit dem breiten Lieferanten- und Dienstleister-Ökosystem von HPDC können Unternehmen den Aufbau ihrer Supply-Chain-Prozesse für neuartige und personalisierte Therapien beschleunigen. Hypertrust ist ein Spin-off der CAMELOT Consulting Group.Über Hypertrust X-ChainHypertrust X-Chain ermöglicht es Pharma- und Biotech-Unternehmen, eine reibungslose Lieferkette für neuartige und personalisierte Therapien zu konzipieren, aufzusetzen, zu planen, orchestrieren, betreiben und zu skalieren, die höchste Datensicherheit auf der Basis neuester Technologie, Dezentralisierung und pharmazeutischer Standards gewährleistet. Hypertrust X-Chain ist die weltweit erste All-in-One Supply-Chain-Management-Lösung für ATMP.Weitere Informationen: https://www.hypertrust-patient.comPressekontakt:Hypertrust Patient Data Care GmbH:Nadine PflaumMarketing LeadGabrielenstraße 980636 Münchenn.pflaum@hypertrust-patient.comTel: +49 621 86298 270Original-Content von: Hypertrust Patient Data Care, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146252/5458354