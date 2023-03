itel, die weltweit führende Smart-Life-Marke mit Fokus auf erschwingliche und qualitativ hochwertige Unterhaltungselektronikprodukte, hat seine kostengünstigstes 4G-Smartphone A60 offiziell in ganz Afrika vorgestellt. itel hat erfolgreich in 17 afrikanischen Ländern tragfähige Kooperationspartnerschaften mit 9 lokalen Betreibern aufgebaut, darunter MTN, Orange, Airtel, Vodafone, AirtelTigo, Moov Africa, Telma und Movicel, um itel-Nutzern in den Schwellenländern ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und ein hervorragendes Nutzererlebnis zu bieten.

itel A60 New Product launch (Photo: Business Wire)

Um auf das A60, das kostengünstige 4G-Smartphone, aufmerksam zu machen, hat LLK aktiv eine Reihe von Channel-Marketing-Aktivitäten organisiert, die dazu dienen, die Kundenbeziehungen zu pflegen und die Funktionen des neuen Produkts A60 zu demonstrieren. Dieses neue Mitglied der itel A-Serie, das als 4G-Highspeed-Smartphone positioniert ist, gestattet Verbrauchern ein schnelleres und reibungsloseres Surferlebnis mit einem 6,6" großen HD+ Waterdrop-Display und einem 5000mAh-Akku mit hoher Kapazität.

Im Februar wurden über 30 Channel-Meetings in 19 Ländern erfolgreich durchgeführt, unter anderem in Nigeria, Ghana, Kenia und Sambia. itel hat offiziell seine freundschaftliche Zusammenarbeit mit lokalen Betreibern bekannt gegeben und Verbrauchern die Vorteile des Kaufs von A60 mit kostenlosen SIM-Karten, kostenloser Gigs-Netzausdehnung und anderer 4G-Internet-Service-Politik vorgestellt. Während der Treffen brachte itel sein Vertrauen in das neue Produkt A60 zum Ausdruck und erklärte, dass itel gemeinsam mit den lokalen Betreibern einen neuen A60-Verkaufsrekord aufstellen will.

itel hat sich als eine verlässliche und erschwingliche Smart-Life-Marke etabliert und stark in Upgrades von Hard- und Software investiert, um ein besseres Kundenerlebnis zu gewährleisten. Darüber hinaus hat das neu eingeführte Modell A60 aufgrund des hervorragenden Abschneidens von itel im Marken-Ranking und der Unterstützung durch die Betreiber eine gute Chance, sich auf dem Markt in der Preisklasse von 50 US-Dollar durchzusetzen.

Über itel

itel wurde vor mehr als 10 Jahren gegründet und ist eine zuverlässige Marke für intelligentes Leben für jedermann. Mit der Markenphilosophie "Enjoy Better Life" hat es sich itel zur Aufgabe gemacht, preisgünstige Unterhaltungselektronik- und Lifestyle-Produkte für jedermann anzubieten. Nach mehr als 10 Jahren Entwicklung hat itel seine Präsenz in mehr als 50 Schwellenländern weltweit ausgebaut. Das Produktportfolio von itel umfasst Smartphones, Fernseher, Zubehör, Elektrik, Haushaltsgeräte, Laptops und Lifestyle-Produkte. Im zweiten Quartal 2022 belegte itel laut IDC Worldwide Mobile Phone Tracker den ersten Platz unter den globalen Smartphone-Marken für unter 100 Dollar und den ersten Platz unter den Feature-Phone-Marken. https://www.itel-life.com/

