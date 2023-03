Der DAX konnte am Vortag zunächst noch weiter ansteigen und die Aufwärtsdynamik vom Montag weiter fortsetzen. Im Tageshoch wurden 15.706 Punkten erreicht, bevor es dann wieder abwärtsging. Die Abwärtsdynamik setzte sich auch am heutigen Mittwoch weiter fort. Der S&P 500 warnte in den USA bereits am Montag mit einer schwachen bärischen Tageskerze und geriet am Dienstag dann wie erwartet kräftig unter Druck. Dabei ging der S&P 500 auch unter der wichtigen ...

