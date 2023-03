Der Umwelt- und Energieminister von Niedersachsen Christian Meyer hat zwei Förderbescheide für ein neuartiges Wasserstoff-Energiesystem übergeben. 2,7 Millionen erhält Schrand Energy, ein Unternehmen, das ein modulares Systems zur Speicherung erneuerbarer Energien in Form von Wasserstoff entwickelt hat. 230.000 Euro gehen an die Hochschule Osnabrück.Anlässlich der grünen Wasserstoffstrategie des Landes Niedersachens erhält Schrand Energy eine Förderung in Höhe von 2,91 Millionen Euro. Sie gehen an die Projektpartner: 2,7 Millionen erhält das Unternehmen aus Essen (Oldenburg), was ein modulares ...

