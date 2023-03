DJ Fraport setzt sich schärferes Klimaschutzziel 2030

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport will den eigenen CO2-Ausstoß am Heimatstandort Frankfurt bis Ende des Jahrzehnts stärker verringern als bisher geplant. Bis zum Jahr 2030 sollen dort im eigenen Wirkungsbereich jährlich nur noch maximal 50.000 Tonnen CO2 anfallen, teilte die Fraport AG mit. Bislang hatte Fraport für das erste große Etappenziel in Frankfurt eine Reduktion auf 75.000 Tonnen angepeilt.

Im Jahr 2021 beliefen sich die CO2-Emissionen laut Geschäftsbericht auf knapp über 160.000 Tonnen, nachdem sie ein Jahr zuvor wegen des Einbruchs des Flugverkehrs in der Corona-Pandemie um 24 Prozent auf 130.000 Tonnen gesunken waren.

Fraport ist am Heimatstandort Frankfurt im eigenen Verantwortungsbereich für etwa 10 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich und setzt bei der Reduzierung vor allem auf Grünstrom. Ab 2026 soll etwa 85 Prozent des Strombedarfs mit Windstrom aus der Nordsee abdeckt werden. Zum anderen liefern bis dahin großflächige Photovoltaik-Anlagen auf dem Flughafengelände einen weiteren relevanten Anteil der benötigten Energie.

Bis zum Jahr 2045 will der MDAX-Konzern nicht nur in Frankfurt, sondern an allen vollkonsolidierten Flughäfen weltweit klimaneutral arbeiten. "CO2-frei bedeutet: Wir werden das ohne eine Kompensation unserer Emissionen erreichen", sagte CEO Stefan Schulte laut der Mitteilung.

Neben dem Heimatstandort Frankfurt gilt das Klimaschutzziel von Fraport für das Jahr 2045 für die Beteiligungen im peruanischen Lima, für Burgas und Varna in Bulgarien, für Ljubljana in Slowenien, Fortaleza sowie Porto Alegre in Brasilien und die 14 griechischen Airports des Konzerns. Bis 2030 wird Fraport den weltweiten CO2-Ausstoß bereits auf 95.000 Tonnen zurückfahren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2023 04:59 ET (09:59 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.