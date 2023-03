Düsseldorf (ots) -Einer neuen Studie von Mintel zufolge ist mehr als die Hälfte der Deutschen (51 Prozent)[1] der Meinung, dass Restaurants und Imbisse sie bei der Auswahl gesünderer Speisen und Getränke unterstützen sollten. Mit den weithin als gesund geltenden Attributen "wenig Fett, Salz und/oder Zucker" verbinden nur 16 Prozent[2] der Restaurant- und Imbiss-Besucher ein hochwertiges Gericht. Die ersten Assoziationen, wenn es um hochwertige Lebensmittel geht, sind die Begriffe "frisch zubereitet" (73 Prozent der Befragten) und "voller Geschmack" (63 Prozent)."Obwohl die Deutschen nach gesunden Ernährungsmöglichkeiten suchen, legen sie größeren Wert auf Geschmack und Frische. Indem Restaurants und Imbisse mehr Informationen über die Herkunft der Zutaten und den Nährwert ihrer Gerichte bereitstellen, können sie ihren Gästen bei bewussten Konsumentscheidungen helfen.", sagt Eliana Riera McInnes, Foodservice Analyst bei Mintel.[1] 1,829 Internetnutzer ab 16 Jahren, die in Imbissbuden/Restaurants essen oder Essen zum Mitnehmen bestellen, Deutschland, Januar 2023[2] 1,829 Internetnutzer ab 16 Jahren, die in Imbissbuden/Restaurants essen oder Essen zum Mitnehmen bestellen, Deutschland, Januar 2023Anmerkungen zur MethodikMintels Verbraucherumfragen basieren auf Stichprobenerhebungen von mindestens 1.000 Verbrauchern (16 Jahre und älter) in Deutschland. Die Umfragen wurden online mithilfe von Kantar Profiles durchgeführt und die Befragten nach einem Stichprobenverfahren per Zufall ausgewählt. Die Umfragen sind repräsentativ für die Bevölkerung in Bezug auf Alter, Geschlecht und Region. Mehrfachnennungen waren bei den Umfragen möglich.Über MintelUnsere Analyse von Verbrauchern, Märkten, Wettbewerbern und Produktinnovationen ermöglicht einen einzigartigen Blick auf globale und lokale Branchen. Seit 1972 unterstützen wir als eines der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen unsere Kunden durch vorausschauende Analysen und Expertenempfehlungen dabei, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie wissen wollen, wie wir das tun - dann besuchen Sie uns auf de.mintel.com.Pressekontakt:Yvonne BernhardtKaistraße 540221 Düsseldorfpress@mintel.com+49 170 5918850Original-Content von: Mintel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163742/5458482