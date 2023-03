Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat nach einem schwachen Jahresstart im Februar etwas mehr Flugzeuge ausgeliefert. Im Februar übergab der Boeing-Rivale 46 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden, wie er am Dienstagabend in Toulouse mitteilte. Das waren drei weniger als ein Jahr zuvor. Im Januar hatte Airbus allerdings nur 20 Maschinen ausgeliefert.Nach den ersten zwei Monaten des Jahres stehen damit 66 Auslieferungen zu Buche. Für die Airbus-Aktie ging es nach den Nachrichten aufwärts. Am Mittwochvormittag ...

