Hören: Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/15 geht es um die erwarteten Entscheidungen des ATX-Komitees zugunsten von Strabag und Andritz und gegen S Immo und voestalpine, die man argumentieren hätte können, voestalpine wehrt sich passiv (aber wohl nur etwas übersehen). News gibt es zu Tagesgewinner Andritz, AT&S, Addiko Bank, Zumtobel, Palfinger, Verbund, Frequentis, Semperit, Aktienverkäufe bei Do& o, Research zu SBO und A1 Telekom Austria. Zum Weltfrauentag danke ich CR Chrsitine Petzwinkler für die täglich lässigen ...

