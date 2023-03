Heute im gabb: Um 11:51 liegt der ATX TR mit +0.08 Prozent im Plus bei 7476 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 13.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +5.49% auf 62.45 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +2.68% auf 38.3 Euro und Addiko Bank mit +2.50% auf 14.35 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15590 (+0.36%, Ultimo 2022: 13923, 11.97% ytd). - News zu Andritz, AT&S, Addiko, Zumtobel, Palfinger, Verbund, Frequentis, Wiener Börse Indizes, Aktienverkäufe bei DO & CO, Research zu SBO und A1 Telekom Austria- Erste Group nach wie vor mit guter Formkurve- Nachlese: Polytec 9,11 bei Mozar und 911 bei Porsche, Palfinger-CFO im Börsepeople-Podcast- Kurze zu OMV, Lenzing- Unser Robot sagt: Semperit, Kapsch TrafficCom, Warimpex und weitere Aktien auffällig; Karl ...

