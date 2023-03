Hannover (ots) -Der Sales-Prozess macht den Unterschied zwischen einem gewinnbringenden und verlustreichen Quartal. Um den Verkaufserfolg zu steigern, ist es für Unternehmen von großer Bedeutung, aus den bestehenden Kontakten das Maximum herauszuholen und potenzielle Kunden zu identifizieren."Um das Potenzial dieser Kontakte auszuschöpfen, müssen Firmen eine gezielte und personalisierte Kommunikation pflegen. Generische E-Mails und schlecht geplante Anrufe können die Kontakte hingegen abschrecken", erklärt Vertriebs- und Marketingprofi Marvin Flenche. Er gibt in diesem Gastartikel fünf Tipps, wie Unternehmen ihre Sales-Performance verbessern und aus ihren bestehenden Kontakten das Maximum herausholen.Tipp 1: Kundenprofile erstellenEin wichtiger erster Schritt, um aus den bestehenden Kontakten das Maximum herauszuholen, ist das Erstellen von Kundenprofilen. Dazu sollten Unternehmen alle verfügbaren Informationen über ihre Kontakte sammeln und diese in einem zentralen System speichern. Hierzu zählen beispielsweise Informationen über das Unternehmen, die Branche, die Position des Kontakts im Unternehmen sowie persönliche Interessen und Vorlieben. Mit diesen Informationen können Unternehmen ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten personalisieren und ihre Kontakte gezielter ansprechen.Tipp 2: Zielgruppenanalyse durchführenUm potenzielle Kunden zu identifizieren, ist es wichtig, eine Zielgruppenanalyse durchzuführen. Hierbei sollten Unternehmen die Bedürfnisse und Herausforderungen ihrer Zielgruppen identifizieren und herausfinden, welche Produkte und Dienstleistungen für sie relevant sind. Mit dieser Information können Unternehmen ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten gezielt auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen ausrichten.Tipp 3: Gezielte und personalisierte KommunikationUm das Potenzial der bestehenden Kontakte auszuschöpfen, ist eine gezielte und personalisierte Kommunikation von großer Bedeutung. Unternehmen sollten hierbei darauf achten, dass ihre Kommunikation auf die Bedürfnisse und Interessen ihrer Kontakte abgestimmt ist. Generische E-Mails und schlecht geplante Anrufe können hingegen abschreckend wirken und potenzielle Kunden vergraulen.Tipp 4: Vertriebsprozesse automatisierenUm den Sales-Prozess effizienter zu gestalten und das meiste Potenzial aus den bestehenden Kontakten herauszuholen, sollten Unternehmen ihre Vertriebsprozesse automatisieren. Hierzu können beispielsweise CRM-Systeme eingesetzt werden, die den Vertriebsmitarbeitern eine zentrale Plattform zur Verwaltung und Pflege der Kontakte bieten. Auch automatisierte E-Mail-Kampagnen können dabei helfen, die Sales-Performance zu verbessern und potenzielle Kunden zu identifizieren.Tipp 5: Kontakte regelmäßig pflegenNicht zuletzt ist es wichtig, die Kontakte regelmäßig zu pflegen. Unternehmen sollten hierbei darauf achten, dass ihre Daten stets aktuell sind und regelmäßig Kontakt zu ihren Kunden halten. Hierzu können beispielsweise Newsletter oder Einladungen zu Events genutzt werden, um die Kundenbindung zu stärken und das Potenzial der Kontakte auszuschöpfen.FazitEin optimierter Sales-Prozess ist für Unternehmen von großer Bedeutung und kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Insgesamt ist es für Unternehmen daher von großer Bedeutung, den Sales-Prozess kontinuierlich zu optimieren und das Potenzial ihrer bestehenden Kontakte auszuschöpfen. Durch eine gezielte und personalisierte Kommunikation sowie die Automatisierung von Vertriebsprozessen und eine regelmäßige Pflege der Kontakte können Unternehmen ihre Sales-Performance verbessern und langfristigen Erfolg sichern.Über Marvin Flenche und umsatz.io:Marvin Flenche ist der Gründer und Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung, einer Marketingagentur für Handwerksbetriebe, und der A&M Sales Solutions GmbH, die mit umsatz.io die Vertriebsbranche revolutioniert. Die Softwarelösung bietet ein CRM-System für kleine und mittelständische Betriebe und Agenturen, das die Vertriebsprozesse optimiert und so schnellere und bessere Umsätze ermöglicht. Mehr Informationen unter: https://www.umsatz.io/Pressekontakt:A&M Sales Solutions GmbHMarvin Flenchehttps://www.umsatz.io/E-Mail: kontakt@umsatz.ioPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: A&M Sales Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168933/5458549