Adidas mit schwächelnden Zahlen - Außerdem: Einladung zur größten Finanzmesse Deutschlands

Nach schwachen Quartalszahlen sind deutliche Besserungen erst in 2024 zu erwarten.



Adidas musste im vierten Quartal vergangenen Jahres Verluste verzeichnen. Allein in diesem Quartal verbuchte der Konzern einen Betriebsverlust von 724 Millionen Euro. Allein die beendete Partnerschaft mit dem US-Rapper Kanye West drückte die Erlöse in diesem Quartal um 600 Millionen Euro. Die Jahresumsätze hingegen stiegen leicht an. Dieser Anstieg ist jedoch deutlich schwächer als erwartet und beträgt ein Prozent (auf 22,5 Milliarden Euro). Aufgrund des Jahresergebnisses sind Anpassungen bei der Dividende geplant. Während im Jahr davor noch eine Dividende von 3,30€ ausgezahlt wurde, erhalten die Aktionäre dieses Jahr voraussichtlich 0,70€. In diesem Geschäftsjahr drohen hohe Verluste aufgrund von Abschreibungen, welche durch den nichtverkauf der Produkte aus der Zusammenarbeit mit Kanye West entstanden sind. Nach Angaben des Konzerns könnte in 2024 der Aufbau eines profitablen Geschäfts wieder möglich sein.









Quelle: HSBC