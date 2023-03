Die GEA Group hat im 4. Quartal 2022 bessere Ergebnisse als erwartet erzielt. Der organische Umsatz wuchs in allen Segmenten, während die adjustierte EBITDA-Marge trotz höherer Betriebskosten gut gehalten werden konnte. Insbesondere übertraf das Unternehmen seine Umsatz- und adj. EBITDA-Ziele für 2022 und schlug eine höhere Dividende vor, was als positiv zu bewerten ist. Der Ausblick von GEA für 2023 ist stark und liegt über den Konsenserwartungen. Allerdings rechnet der Konzern für 2023 mit einem Netto-Kostenanstieg von 140 Mio. EUR (2022: 128 Mio. EUR), der jedoch durch Preismaßnahmen, Einsparungen in der Beschaffung und Produktion sowie operative Leverage-Vorteile ausgeglichen werden dürfte. Die Analysten von AlsterResearch revidieren ihre Schätzungen nach oben, um die gute Prognose zu berücksichtigen. Das neue DCF-gestützte Kursziel beträgt EUR 42,00 (alt: EUR 40,40); HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/GEA%20Group%20AG





