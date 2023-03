Neuigkeiten im Insolvenzfall Deutsche Lichtmiete AG: Das zuständige Amtsgericht lädt zu einer Gläubigerversammlung am kommenden Montag. Auf der Agenda steht die Gläubigerzustimmung zum Abschluss des Kauf- und Übertragungsvertrages. Wie One Square Advisory als gemeinsamer Anleihevertreter gestern mitteilte, findet im Rahmen des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Deutschen Lichtmiete AG am 13.03.2023, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...