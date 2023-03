Die der Finanzierung der Strompreisbremse dienende Gewinnabschöpfung von Erneuerbare-Erzeugern macht den Verkauf von grünem Strom an den Elektrolyseur-Betreiber unwirtschaftlich, so die Stadtwerke Wunsiedel. Sie fordern nun eine Gesetzesänderung für die direkte Verwertung von Wind- und Solarstrom.Das Projekt von WUN H2, eine Beteiligung der Stadtwerke der oberfränkischen Kommune Wunsiedel, ist vorbildhaft: Ein Elektrolyseur soll im aktuellen Ausbaustadium etwa 1.350 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr liefern. Der soll per LKW-Trailer an Abnehmer im Umkreis von 200 Kilometern geliefert werden, ...

