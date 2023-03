Nach einer starken Performance zum Jahresbeginn läuft die Tesla-Aktie in diesen Tagen weiter seitwärts. Elon Musk konnte die Anleger mit seinen Zukunftsplänen am Investor Day in der vergangenen Woche nicht überzeugen. Analyst Adrian Yanoshik von Berenberg senkte nun das Rating. Yanoshik hat Tesla am gestrigen Dienstag von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 200 auf 210 Dollar angehoben. Die Ausrichtung auf kleinere Elektrofahrzeuge dürfte das Marktpotenzial zwar deutlich ausweiten, ...

