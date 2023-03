NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach endgültigen Zahlen für 2022 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) decke sich mit der Konsensschätzung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Für das laufende Jahr bessere sich die Stimmung, die in Aussicht gestellten Zahlen lägen um 5 bis 15 Prozent über den jeweiligen Markterwartungen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 08:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2023 / 08:33 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005439004