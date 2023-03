Nach Vorlage der Andritz-Zahlen meinen die Analysten von Raiffeisen Research in einer Kurzmitteilung: "Die Ergebnisse von Andritz für das GJ 2022 übertrafen unsere und die Konsensprognosen auf breiter Front. Das Management erwartet für 2023 einen Anstieg von Umsatz und Ergebnis, der in dieser Formulierung mehr als 5 % betragen sollte. Daher fühlen wir uns mit unserer jüngsten Prognose wohl und erwarten, dass die Marktschätzung in den nächsten Tagen ebenfalls steigen wird. Das Management ist vorsichtig optimistisch, 2023 auch eine mit dem Vorjahr vergleichbare EBITA-Marge von 8,5 % zu erreichen, aber angesichts der Herausforderungen der letzten Quartale, als die Kosteninflation das profitabelste Segment, Pulp&Paper, traf, wollte es sich nicht ...

