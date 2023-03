Die GSMA war auf dem Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023 Gastgeber der Konferenzsitzung "Bis zur Unendlichkeit und darüber hinaus mit 5G-Advanced", die Teil des 5G Futures Summit war. John Gao, President der Huawei 5.5G Domain, hielt auf der Sitzung ein Grundsatzreferat mit dem Titel "5.5G in die Realität umsetzen und eine bessere intelligente Welt schaffen". Er legte dar, wie die immer stärker werdenden Netzwerkfunktionen von 5.5G die Investitionen der Betreiber schützen, während sie einen geschäftlichen Wert schaffen. 10 Gbit/s Downlink, 1 Gbit/s Uplink und ein deterministisches Erlebnis werden das Nutzererlebnis und die Netzwerkfunktionen für Anwendungsfälle im XR-Metaversum, FWA und in der ToB-Branche deutlich verbessern. Überdies werden passives IoT und eine harmonisierte Kommunikation und Sensoren den IoT- und V2X-Marktraum ausdehnen und informationsbasierte Dienste ermöglichen, sodass Betreiber bei ToB- und ToV-Anwendungen erfolgreich sein können. Mit Blick auf die Weiterentwicklung von 5.5G in Richtung kommerzieller Nutzung wird Huawei die Umsetzung von Innovationen gemeinsam mit Industriepartnern fortsetzen, um die kommerzielle Nutzung von 5.5G zu fördern und eine bessere intelligente Welt zu schaffen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230307006084/de/

John Gao, President of Huawei 5.5G Domain, delivering a keynote speech (Photo: Business Wire)

Angesichts des 5G-Booms erfordern neue Dienste stärkere Netzkapazitäten

Die Weiterentwicklung von 5G bringt neue Veränderungen für die Kommunikationsbranche.

Die Bedeutung mehrdimensionaler und garantierter Nutzererlebnisse für die Verbraucher nimmt zu. Bei den Diensten für die Verbraucher gibt es drei wesentliche Trends: Cloudifizierung, 3D und KI. Cloudbasierte Videos und Spiele in 3D, Naked-Eye-3D-Anrufe, holografische Besprechungen und das XR-Metaversum bieten den Nutzern multisensorische und realistische immersive Erlebnisse, die flächendeckende 10 Gbit/s und eine deterministische Latenz erfordern. Mit KI lässt sich die Effizienz bei der Produktion von Inhalten überdies erheblich steigern. Je mehr Inhalte von Maschinen generiert werden, desto anspruchsvoller werden die Anforderungen an die Netzübertragung.

Im IoT-Bereich ist ein IoT für alle Szenarien eine grundlegende Voraussetzung. Unterschiedliche technische Spezifikationen in den fragmentierten IoT-Märkten behindern ein Hochskalieren von IoT-Diensten. Branchen wie die Lagerhaltung, Logistik und Elektrizitätswirtschaft haben ebenfalls differenzierte Anforderungen mit Blick auf Raten und Kosten. Ein Hochskalieren der Märkte und die Realisierung des Geschäftswerts sind daher mit großen Herausforderungen für die IoT-Branche verbunden.

5G wurde in einigen ToB-Fällen eingesetzt. In zentralen Produktions- und Automatisierungsprozessen stellen Anwendungen höhere Anforderungen an Raten, Latenz, Zuverlässigkeit und Positionierungsgenauigkeit, sodass neue Technologien über 5G hinaus erforderlich werden.

Während das mobile Internet weiter wächst, können die meisten der aktuellen, an Fahrzeugen angebrachten Systeme mit Blick auf V2X auf das Internet zugreifen, um Dienste wie Systemaktualisierungen, das Hochladen von Protokollen und Unterhaltung im Fahrzeug zu ermöglichen. In China wurden bereits unbemannte Lieferfahrzeuge eingeführt. Außerdem benötigen auf L2 und L3 basierende autonome Fahrzeuge höhere Geschwindigkeiten, um bordeigene Informationen herauf- und herunterzuladen. Die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten außerhalb des Fahrzeugs auf Langstrecken und das intelligente Transportmanagement stellen überdies höhere Anforderungen an die Sensortechnologie.

Wichtige 5.5G-Technologien haben nachweislich 10-mal bessere Netzkapazitäten

Neue Branchentrends befeuern die Aufrüstung von 5G. 5.5G verfügt über 10-mal bessere Netzkapazitäten als 5G neben den herkömmlichen Kommunikationsfunktionen verbesserten sich die Downlink-Raten von 1 Gbit/s auf 10 Gbit/s und die Uplink-Raten von 100 Mbit/s auf 1 Gbit/s. Zusätzlich zu den herkömmlichen Kommunikationsfunktionen ermöglicht 5.5G deterministische Erlebnisse und unterstützt passives IoT und Sensortechnik.

Einige 5.5G-Schlüsseltechnologien wurden bereits vollständig verifiziert:

Ein Frequenzspektrum im Ultrabreitband wie mmWave und der obere Teil des 6-GHz-Spektrums (U6 GHz) haben 10 Gbit/s im Downlink und 1 Gbit/s im Uplink erreicht. ELAA-MM wird eingesetzt, um die begrenzte Abdeckung der hohen Frequenzbänder zu lösen.

Schlüsseltechnologien zur Entkopplung des Frequenzspektrums wie Multiple Band Serving Cell (MB-SC) und Flexible Spectrum Access (FSA) werden mit intelligentem Slicing und mehrschichtigem QoS kombiniert, um Ressourcen flexibel zu konfigurieren und deterministische Nutzererlebnisse zu schaffen.

Als kostengünstige IoT-Technologie ermöglicht passives IoT 100 Milliarden Verbindungen. Feldtests zufolge kann es eine Reichweite von mehr als 200 m erreichen; dies entspricht dem zehnfachen der Leistung von RFID. Passive IoT-Technologie wird voraussichtlich weitere Geschäftschancen in Szenarien wie Lagerbestandsaufnahme, Logistik-Tracking und Umweltüberwachung schaffen.

Mit Blick auf den Transport ermöglicht mmWave die Erkennung von Fahrzeugen innerhalb von 1 km bei einer Genauigkeit von 0,5 m/s in Bezug auf die Geschwindigkeit und metergenauer oder noch höherer Präzision bei der Entfernung. Diese Technologie führt zu einer erheblich besseren Erkennung hinsichtlich der Straßensicherheit und einem verbesserten städtischen Verkehrsmanagement.

2023 wird ein entscheidendes Jahr für 5.5G sein. Bei Standards, dem Frequenzspektrum, der industriellen Kette, dem Ökosystem und den Anwendungen war der Fortschritt schneller als prognostiziert. Die 5.5G-Standards werden in den Releases 18, 19 und 20 der 3GPP festgelegt. Release 18 wird im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen.

Während 5.5G mit 10 Gbit/s näher rückt, beschleunigt sich die Entwicklung in Richtung eines IoT mit 100 Milliarden Verbindungen. Die harmonisierte Kommunikation und Sensortechnik wurde in den Probebetrieb genommen.

In einem Sprichwort heißt es: Wenn du schnell gehen willst, dann gehe allein. Wenn du weit gehen willst, gehe mit anderen. John Gao erklärte abschließend, dass Huawei die Zusammenarbeit mit Industriepartnern fortsetzen und gemeinsam Innovationen durchzuführen und Geschäftsszenarien ergründen werde, um sich auf ein rasches kommerzielles Rollout von 5.5G vorzubereiten und eine bessere intelligente Welt zu schaffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230307006084/de/

Contacts:

Xu Jing, Huawei Technologies Co., Ltd, xujing70@huawei.com