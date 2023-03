DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:51 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.994,75 +0,1% +3,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.195,75 +0,2% +10,7% Euro-Stoxx-50 4.284,50 +0,1% +12,9% Stoxx-50 3.898,61 +0,0% +6,8% DAX 15.597,24 +0,2% +12,0% FTSE 7.912,77 -0,1% +6,3% CAC 7.330,25 -0,1% +13,2% Nikkei-225 28.444,19 +0,5% +9,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 131,39 +0,26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,45 77,58 -0,2% -0,13 -3,8% Brent/ICE 83,33 83,29 +0,0% +0,04 -2,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,90 43,37 +1,2% +0,53 -43,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.815,90 1.813,50 +0,1% +2,40 -0,4% Silber (Spot) 20,15 20,13 +0,1% +0,03 -15,9% Platin (Spot) 948,53 937,50 +1,2% +11,03 -11,2% Kupfer-Future 4,01 3,99 +0,5% +0,02 +5,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Nach den deutlichen Vortagesabgaben zeigen sich die Ölpreise wenig verändert. Die Äußerungen Powells hatten die Sorge ausgelöst, dass eine schärfer als bislang erwartete US-Zinspolitik, die Wirtschaft abwürgen und damit die Nachfrage nach Öl bremsen könnte. Der Markt befinde sich "zwischen einem robusteren Ausblick für China und einer hawkischen Fed", heißt es von SPI Asset Management.

AUSBLICK AKTIEN USA

Stabilisiert nach den deutlichen Vortagesabgaben wird die Wall Street zur Wochenmitte erwartet. Die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vortag dürften allerdings weiter nachwirken. Dieser hatte seine Bereitschaft zu stärkeren Leitzinsanhebungen angedeutet. Sollte die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt sei, wäre die Fed bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu beschleunigen. "Der Ausverkauf an den globalen Börsen setzt sich fort, da die Anleger durch die Erkenntnis aufgeschreckt wurden, dass die Arbeit der Fed bei dem Versuch, die Inflation in den USA zu zähmen, noch lange nicht beendet ist", so Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown. Unternehmenszahlen kommen erneut aus der zweiten und dritten Reihe. Für Crowdstrike geht es vorbörslich deutlich aufwärts. Das Cybersicherheitsunternehmen hat über den Erwartungen liegende Quartalszahlen gemeldet. Dazu fiel der Ausblick auf das laufende Quartal besser als von Analysten bislang erwartet aus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +205.000 Stellen zuvor: +106.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -68,7 Mrd USD zuvor: -67,4 Mrd USD 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 US/Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwochmittag von dem frühen Rücksetzer schnell erholt und notieren im Plus. Im DAX zeigt sich kein "Powell-Schreck", wie die Commerzbank-Experten die Reaktion der Wall Street auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell bezeichnen. Damit setzt sich die aktuelle Relative Stärke der europäischen Aktienmärkte fort. Grund dürfte sein, dass noch immer viele Anleger in Europa untergewichtet seien, so dass hier die Aktien von Umschichtungen profitierten. Die Impulse für die Einzelwerte liefert einmal mehr die Berichtssaison. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag stehen bereits diesen Nachmittag die ADP- und JOLTS-Beschäftigungsdaten an. Continental hat überzeugt; die Titel setzen sich mit einem Plus von 5,4 Prozent an die DAX-Spitze. Die Analysten der Citi bezeichnen den Ausblick für 2023 als ermutigend, zumal er ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent für die Konsensschätzungen der Automotive-Sparte impliziere, die maßgeblich sei für die Continental-Anlagestory. Bayer steigen um 1,7 Prozent. Händler verweisen auf eine neue Studie, nach der Glyphosat nicht für ein erhöhtes Krebsrisiko beim Umgang mit Unkrautvernichtern verantwortlich sei. Für das Krebsrisiko seien möglicherweise andere Komponenten verantwortlich, so das Ergebnis der Studie, die in Environmental and Molecular Mutagenesis veröffentlicht wurde. Für die Aktie von Fuchs Pertrolub geht es um 5,0 Prozent nach unten. Die EBIT-Marge dürfte im Schlussquartal 2022 ihren Tiefpunkt gesehen haben, kommentiert Stifel die Geschäftszahlen. Brenntag legen um 0,2 Prozent zu. Der Umsatz lag über den Erwartungen, das operative EBITDA und der Reingewinn aber darunter. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem operativen Gewinnrückgang. Stützend wirken Dividendenerhöhung und Aktienrückkaufprogramm.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:35 Uhr Di, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,0538 -0,1% 1,0536 1,0592 -1,6% EUR/JPY 144,65 -0,0% 145,06 144,81 +3,1% EUR/CHF 0,9938 +0,0% 0,9938 0,9953 +0,4% EUR/GBP 0,8903 -0,2% 0,8909 0,8915 +0,6% USD/JPY 137,27 +0,1% 137,68 136,73 +4,7% GBP/USD 1,1836 +0,0% 1,1825 1,1882 -2,2% USD/CNH (Offshore) 6,9745 -0,3% 6,9770 6,9747 +0,7% Bitcoin BTC/USD 22.065,48 -0,2% 22.044,95 22.364,14 +32,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar baut nach dem kräftigen Vortagesplus seine Gewinne noch leicht aus. Für den Dollar-Index geht es um 0,1 Prozent nach oben. Im Dezember habe der Konsens innerhalb des Offenmarktausschisses den Zinsgipfel noch bei 5 bis 5,25 Prozent gesehen, der Markt preise aktuell 5,75 Prozent ein, so Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Allerdings habe Powell noch einmal bestätigt, dass insbesondere der Februar-Arbeitsmarktbericht (Freitag) und die Inflationsdaten (nächste Woche Dienstag) den Zinspfad noch erheblich beeinflussen könnten. Die eigenen US-Volkswirte schlössen auch ein Zinshoch bei 6 Prozent nicht aus, wenn die kommenden Daten entsprechend stark ausfallen sollten, so die Währungsexpertin weiter. Der unmittelbare Zinsausblick scheine damit für den Dollar noch Potenzial zu bieten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Schwach - Der falkenhafte Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag vor dem Bankenausschuss des Senats hat am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und Sydney für Verkaufsstimmung gesorgt - wie zuvor schon an der Wall Street. Powell hatte angesichts zuletzt vielfach robuster Konjunkturdaten bei gleichzeitig hartnäckig hoher Inflation nicht ausgeschlossen, dass die nächsten Zinserhöhungen wieder aggressiver ausfallen könnten. Das endgültige Zinsniveau könnte höher sein als bisher angenommen, sagte er außerdem. Eine Ausnahme machte Tokio: Der Nikkei-225 stieg trotz des ungünstigen Zinsumfelds um ein halbes Prozent auf 28.444 Punkte. Für Unterstützung sorgte der im Zuge der Zinsspekulation deutlich festere Dollar. Er wurde zuletzt mit 137,65 Yen gehandelt, fast 2 Yen höher als zur gleichen Vortageszeit. Mit dem auf ein Dreimonatstief gesunkenen Yen verbessern sich die Exportaussichten japanischer Unternehmen. Neben Technologieaktien fanden sich Aktien aus dem Ölsektor auf den Verliererlisten, nachdem am Vortag die Ölpreise deutlich gefallen waren - ebenfalls in Reaktion auf das Zinssignal von Fed-Chef Powell. Höhere Zinsen dürften das Wirtschaftswachstum und damit die Ölnachfrage bremsen.

CREDIT

Nur auf leichten Ausweitungskurs gehen am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die hawkischen Aussagen von US-Notenbankchef Powell drücken zwar etwas auf das Sentiment, beeinflussen aber nach Meinung von Marktteilnehmern nicht den künftigen Kurs der EZB. Europas CDS-Prämien notieren damit weiter leicht unter dem Niveau der Vorwoche.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADIDAS

will überraschend eine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr zahlen - obwohl das abrupte Ende der lukrativen Yeezy-Partnerschaft mit dem Rapper und Designer Kanye West zu Umsatzausfällen und einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr sowie einer Gewinnwarnung für das laufende Jahr geführt hat. Die Dividende für 2022 soll 0,70 Euro je Aktie betragen, nach 3,30 Euro je Aktie ein Jahr zuvor. Die im Februar ausgegebene Prognose für das 2023 wurde bestätigt. Zudem hat Adidas den Vertrag von CFO Harm Ohlmeyer um weitere drei Jahre bis Anfang 2028 verlängert.

ADIDAS

