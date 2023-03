In einer Woche wird der Düngemittelriese K+S seine Zahlen für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2023 veröffentlichen. Es wird dank historisch hoher Kalipreise in vielen Regionen der Welt aller Voraussicht nach ein hervorragendes Ergebnis werden. DER AKTIONÄR zeigt auf, was Analysten konkret erwarten und was in diesem Jahr noch drin ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...