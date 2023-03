Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Turn Around. Was war passiert? Jerome Powell, US-Notenbank Chef, überraschte gestern bei einer Anhörung vor dem US Senat mit seinen Äußerungen zur zukünftigen Zinspolitik der FED. Naturgemäß reagiert der Markt auf Äußerungen der Währungshüter der USA. Und so ist es auch diesmal gekommen. Hatte die FED-Führungsriege vor dem Jahreswechsel noch eine Politik der kleineren Zinsschritte angedeutet und ein Zinsniveau von 5,1% ...

