Deutsche Produktion im Januar stärker als erwartet - Bau stützt

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Januar deutlich besser als erwartet entwickelt, was vor allem an einer starken Erholung der Bauproduktion lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Produktion insgesamt gegenüber dem Vormonat um 3,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg um nur 1,5 Prozent gerechnet. Im Jahresvergleich sank die Produktion um 1,6 (Dezember: minus 3,3) Prozent. Der ursprünglich für Dezember gemeldete monatliche Produktionsrückgang von 3,1 Prozent wurde auf 2,4 Prozent revidiert.

Hauck Aufhäuser Lampe: Deutsche Industrie Wachstumsstütze

Der unerwartet deutliche Anstieg der Produktion im produzierenden Gewerbe im Januar deutet nach Aussage von Alexander Krüger, Chefvolkswirt von Hauck Aufhäuser Lampe, darauf hin, dass die Industrie in ersten Quartal beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) einen Wachstumsbeitrag liefern wird. "Das war eine starke Gegenbewegung, die das Minus des aufwärts revidierten Vormonats überkompensiert hat", sagte Krüger und fügte hinzu: "Selbst wenn wir in den nächsten beiden Monaten Rückgänge bekommen sollten, kriegen wir für das erste Quartal noch ein moderates Plus - das Signal ist von Belastung auf Unterstützung umgesprungen."

Commerzbank: Deutsche Industrie tendiert seit- bis abwärts

Hinter dem Auf und Ab der deutschen Industrieproduktion um den Jahreswechsel herum verbergen sich nach Einschätzung von Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen Probleme bei der Bereinigung von Kalender- und Saisoneffekten. "So hatte der Dezember 2022 vergleichsweise viele offizielle Arbeitstage, von denen aber wahrscheinlich viele wegen Werksferien etc. ausfielen", schreibt Solveen in einem Kommentar zum unerwartet starken Anstieg der Produktion im Januar. Darum könnte der schwache Dezember-Wert die unterliegende Dynamik unter- und der Januar-Wert sie etwas überzeichnet haben.

Eurozone-BIP stagniert im vierten Quartal

Die Wirtschaft im Euroraum ist im vierten Quartal 2022 nach revidierten Daten auf der Stelle getreten. Zunächst war ein kleines Wachstum ermittelt worden. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal. Bei der zweiten Schätzung am 14. Februar war ein BIP-Plus von 0,1 Prozent gemeldet worden. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einer Bestätigung dieser Rate gerechnet.

EZB/Panetta warnt vor Gefahren durch Erpressungssoftware und KI

EZB-Direktor Fabio Panetta hat die Banken des Euroraums aufgefordert, sich besser gegen Angriffe mit Erpressungssoftware (Ransomware) zu schützen und auf zunehmende Gefahren durch die Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) hingewiesen. "Ransomware-Angriffe werden immer ausgeklügelter und schädlicher, was diesen Akteuren zusätzliche Ressourcen verschaffen kann", sagte Panetta laut Redetext bei einer Rede im Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures, dem die Europäische Zentralbank (EZB) angehört.

IEA-Chef rät zu strategischen Reserven bei Rohstoffen

Der Chef der Internationalen Energie-Agentur (IEA), Fatih Birol, hat angesichts des zunehmenden Einsatzes von Rohstoffen als geopolitisches Druckmittel die Industriestaaten zum schnellen Handeln aufgefordert. "Meiner Meinung nach unterstreicht die heutige Situation die Tatsache, dass Energiesysteme erheblichen Risiken ausgesetzt sind, wenn sie sich bei Schlüsselrohstoffen zu sehr auf einen Lieferanten verlassen", sagte Birol dem Handelsblatt.

EU-Kommission für schrittweise Rückkehr zu strengeren Fiskalregeln

Die Europäische Kommission hat den EU-Staaten vorgeschlagen, die Schuldenregeln nach krisenbedingten Lockerungen schrittweise wieder zu verschärfen. Die Euro-Länder sollten ihre Haushalte für 2024 so planen, dass sie "mittelfristig" wieder unter die Grenze einer jährlichen Neuverschuldung von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegen, erklärte die Kommission in Brüssel.

Warnstreiks an Kitas in ganz Deutschland angelaufen

Nach einem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sind am Mittwoch Beschäftigte in Kitas und bei Sozialdiensten in ganz Deutschland in den Warnstreik getreten. Es kam an vielen Orten zu Einschränkung des Betriebs bis hin zu Schließungen. Verdi begründete den Streikaufruf zum Weltfrauentag damit, dass das Angebot der Arbeitgeber für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen völlig unzureichend sei.

Krankenkassen kritisieren Lauterbachs Pflegereform als unzureichend

Die gesetzlichen Krankenkassen haben die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Rahmen einer Pflegereform geplanten Leistungsverbesserungen und die vorgesehenen Schritte zur Stabilisierung der Finanzlage als unzureichend kritisiert. Der Versuch, einen Ausgleich für die gestiegenen Pflegekosten für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen zu schaffen, "muss weitestgehend als zu kurz gegriffen bewertet werden", zitierten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschland aus einer Stellungnahme des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen zum Entwurf des Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetzes.

Weltweite Kundgebungen am Weltfrauentag - Frauendemo selbst in Kabul

Frauen in aller Welt gehen am Mittwoch zum Internationalen Frauentag auf die Straße, um gegen ihre Unterdrückung und Ungleichbehandlung zu protestieren. Erste Demonstrationen fanden am Morgen in Thailand und Indonesien statt. Selbst in der afghanischen Hauptstadt Kabul versammelten sich rund 20 Frauen, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Protestmärsche und Aktionen sind auch in zahlreichen europäischen Ländern geplant, darunter in Spanien sowie allein in 150 Städten und Gemeinden in Frankreich.

Franzosen streiken weiter gegen Rentenreform

Einen Tag nach den bislang größten Demonstrationen in Frankreich gegen die geplante Rentenreform haben viele Beschäftigte weiter gestreikt. Die Auslieferung von Treibstoff aus den Raffinieren war am Mittwoch weiterhin blockiert. Verkehrsminister Clément Beaune drohte mit Zwangsmaßnahmen. "Wir lassen es nicht zu, dass das Land lahmgelegt wird", sagte er dem Sender LCI. "Wir haben juristische Mittel, um einzuschreiten", betonte er.

Schiff schon im Januar wegen Nord-Stream-Sprengung durchsucht

Die Bundesanwaltschaft hat nach den Berichten über neue Erkenntnisse zur Zerstörung der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 bestätigt, dass bereits im Januar im Zusammenhang mit einer verdächtigen Anmietung ein Schiff durchsucht wurde. Wie die Karlsruher Ermittler mitteilten, fand die Durchsuchung vom 18. bis zum 20. Januar statt. Es bestehe der Verdacht, dass das Schiff zum Transport der Sprengsätze verwendet worden sei, die an den Pipelines explodierten. Die Auswertung der beschlagnahmten Spuren und Gegenstände daure an. Die Identität der Täter und deren Tatmotive seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Belastbare Aussagen hierzu, insbesondere zur Frage einer staatlichen Steuerung, könnten derzeit nicht getroffen werden.

Ukraine will von EU vier Mal mehr Munition als angeboten

Die Ukraine verlangt von der Europäischen Union deutlich mehr Munition als Brüssel ihr in Aussicht gestellt hat. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow sagte vor Beratungen mit den EU-Verteidigungsministern in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sein Land brauche dringend "eine Million Schuss Munition", um sich gegen Russland zu verteidigen. Das ist vier Mal so viel wie bisher von EU-Seite im Gespräch ist. Auf dem Tisch der Verteidigungsminister liegt ein Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Dieser schlägt vor, dass die Mitgliedsländer aus ihren eigenen Beständen Munition im Wert von zunächst 1 Milliarde Euro an die Ukraine liefern. "Das ist nicht genug", betonte allerdings Resnikow.

