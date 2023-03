Das neue Hub-basierte Modell löst die größte Herausforderung der Syndizierung und ermöglicht den Kunden die Zusammenarbeit mit führenden Anbietern wie Amazon

inriver, ein Softwareunternehmen, das die gesamte Product Journey durch umsatzsteigerndes Produktinformations-Management (PIM) an jedem Kundenkontaktpunkt unterstützt, stellt eine API-Konnektivität der nächsten Generation für die Syndizierung an Marktplätze, Kanäle und Endpunkte für neue und bestehende Kunden vor. Diese neue Funktionalität bietet bislang unerreichte Mapping-Funktionen. Dazu gehört auch die Preflight-Validierung, mit der die Benutzer erkennen können, ob die Inhalte den Anforderungen eines Ziels entsprechen, bevor sie einen Endpunkt erreichen, und die letztlich für mehr Effizienz sorgt.

Die Markteinführung der Syndication-Plattform der nächsten Generation von inriver bietet integrierte, Cloud-native API-Funktionen, mit denen Kanalintegrationen zu einem individuell anpassbaren Hub-Modell konsolidiert werden können. Mit diesem Hub-Modell lässt sich die größte Hürde der Kunden bei der Syndizierung überwinden, und zwar das Mapping, das oft ein zeitintensiver Prozess ist. Durch diese zusätzlichen Funktionen von inriver wächst das Core Mapping im Laufe der Zeit, wobei die Plattform immer intelligenter wird, da sie immer mehr darüber erfährt, wie Inhalte aktuellen und sich entwickelnden Anforderungen zuzuordnen sind.

"Die heutige Pressemitteilung baut auf unserer jüngsten Veröffentlichung zur wertorientierten Verpackung auf und ist eine weitere Bestätigung für inriver als die fortschrittlichste PIM-Lösung auf dem Markt", sagte inriver-CEO Niels Stenfeldt. "Besonders erfreut sind wir über die Verfügbarkeit unserer Live-Syndication-Endpunkte innerhalb eines gemeinsamen Rahmenwerks und die Zusammenarbeit mit führenden Anbietern wie Amazon. Unsere Kunden haben bereits begonnen, von unserem schnell wachsenden Beziehungsnetzwerk zu profitieren, und wir sehen erwartungsvoll unseren einzigartigen Lösungen entgegen, die die gesamte Product Journey für weitere führende Marken unterstützen werden."

"In einer Welt, die nach immer mehr Produktdaten zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft verlangt, freuen wir uns über neue Kunden, die sich für unsere mit SOC 2 konformen Lösungen entscheiden, denn sie damit verabschieden sich von einfachen oder unsicheren Open-Source-Lösungen, denen es an algorithmischer Transparenz fehlt", so Stenfeldt weiter. "Unsere zusammensetzbare inriver-PIM-Lösung bietet unseren Kunden an jedem Produkt-Kontaktpunkt dank verbesserter, in das digitale Regal integrierter, umsatzsteigernder Funktionen für die Syndizierung einen erheblichen Nutzen."

Mit dieser zusätzlichen Funktionalität steht den Kunden ein einzigartig skalierbarer, kosteneffizienter und sicherer Vermarktungsweg zur Verfügung, der im digitalen Regal nahtlos mit Kanälen wie IDEA Connector und Marktplatzanbietern wie Amazon und vielen anderen koexistieren kann.

Als weltweit größter Anbieter von digitalen Regalanalyse-Lösungen liefert inriver über seine Plattform nicht nur einen einseitigen Informationsfluss für Kunden. Vielmehr bietet sie dem Benutzer eine Feedback-Schleife mit praktisch umsetzbaren Erkenntnissen darüber, wie und wo Produkte angezeigt werden, und somit die richtigen Informationen für die richtige Person zur richtigen Zeit, und das auf verständliche, maßgeschneiderte und kuratierte Weise. Mit der heutigen Ankündigung wird dieses Angebot um eine integrierte, API-basierte Syndikation erweitert, die es den Kunden ermöglicht, Produkte schneller, genauer und zu geringeren Betriebskosten in das digitale Regal zu bringen.

inriver ist der PIM-Marktführer für Marken, Hersteller und Einzelhändler darunter Marken wie Cartier, Michelin und Garmin, um nur einige zu nennen. Mehr über die neue Form von PIM erfahren Sie auf inriver.com.

Über inriver

inriver unterstützt die gesamte Product Journey an sämtlichen Kontaktpunkten. Die konfigurierbare PIM-Lösung mit integrierten digitaler Regalanalyse- und Integrationsfunktionen lässt sich flexibel und einfach mit Ihrem digitalen Ökosystem verbinden und wächst so mit Ihrem Unternehmen. Angesichts der immer höheren Anforderungen an Produktdaten benötigen B2B- und B2C-Unternehmen eine PIM-Lösung, die den gesamten Produktzyklus von der Beschaffung bis zur Ausmusterung und alle Phasen dazwischen unterstützt.

inriver hilft Marken, Herstellern und Einzelhändlern gleichermaßen dabei, Produktinformationen in strategische Werte umzuwandeln und die Rentabilität an jedem Kontaktpunkt für mehr als 1.600 globale Marken zu maximieren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Malmö (Schweden), unterhält Niederlassungen in aller Welt und beschäftigt ein Team von über 375 Mitarbeitern, das bereit ist, Ihre Product Journey zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf inriver.com.

