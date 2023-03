Decathlon gilt als günstiger Sportartikelhändler, der mit seinen Eigenmarken auch Gelegenheitssportler:innen anspricht. Damit ist das französische Unternehmen recht erfolgreich, wie die aktuellen Jahreszahlen beweisen: über eine Milliarde Euro Umsatz alleine in Deutschland. Sportartikelhändler Decathlon hat erstmals in Deutschland mehr als eine Milliarde Euro Umsatz gemacht. Wie das Unternehmen mitteilt, lag der Bruttoumsatz im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 bei 1,06 Milliarden Euro, was einem satten Umsatzwachstum von 28,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bei den Sportarten und Abteilungen gab es eine Konsolidierung - demnach machen Artikel in den Produktsegmenten Outdoor, Mobility, Wassersport und Fitness in Summe rund 70 Prozent des Gesamtumsatzes ...

