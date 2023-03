BERGAMO,und Brescia, Italien, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) -Reichhaltiges Programm mit Initiativen aus den Bereichen Kunst, Musik, Kino und Design in Theatern und an den schönsten Orten der beiden StädteBergamo und Brescia haben ein umfangreiches Programm mit Dutzenden von Veranstaltungen für den Frühling dieses Jahres angekündigt, das die beiden Städte zu Top-Reisezielen im Jahr 2023 macht.An erster Stelle stehen die Ausstellungen: unveröffentlicht, avantgardistisch, retrospektiv. In der Accademia Carrara (Bergamo) und im Museum Santa Giulia (Brescia) werden die Werke von zwei bedeutenden Künstlern ausgestellt: Cecco del Caravaggio (https://bergamobrescia2023.it/en/eventi/cecco-del-caravaggio-lallievo-modello/), dem die gesamte erste Ausstellung gewidmet ist, und Giacomo Ceruti (https://bergamobrescia2023.it/eventi/giacomo-ceruti/), der im Pinacoteca Tosio Martinengo auch im Bereich Fotografie im Dialog mit den Aufnahmen des großen David Lachapelle vertreten ist. Das Zeitgenössische und das Thema der Dematerialisierung sind in der Ausstellung " A leap into the void. Art beyond matter (https://bergamobrescia2023.it/eventi/salto-nel-vuoto/)" in der Galerie GAMeC in Bergamo zu sehen, die moderne und zeitgenössische Kunst in all ihren Formen zeigt.Ebenso wichtig ist Musik aus all ihren unterschiedlichen Genren. Das Bergamo Jazz Festival (https://bergamobrescia2023.it/group-events/bergamo-jazz-festival-2023/), das vom 23. bis 26. Mär stattfindet, verwandelt viele ungewöhnliche Orte in einladende Jazzclubs, in denen etablierte und aufstrebende Talente vorgestellt werden, während das International Piano Festival von Bergamo und Brescia, das am 22. April beginnt, der Anti-Avantgarde der Musik gewidmet ist.Ein Schwerpunkt wird auf Innovation gesetzt, dem zentralen Thema des "The Red and Blue Festival", einem vielfältigen Festival, das sich an die jüngsten Teilnehmer richtet. Das Made Film Festival (https://www.madefilmfestival.it/) wirft ein Licht auf die Kinobranche, das Geschäftserbe und die Vermischung von Sprachen. Bei einer weiteren exklusiven Filmveranstaltung, die man sich nicht entgehen lassen sollte, wird Quentin Tarantino im Teatro Grande (https://bergamobrescia2023.it/en/eventi/quentin-tarantino-al-teatro-grande-di-brescia/) anwesend sein: Am 6. April wird der Regisseur zum einzigen italienischen Präsentationstermin seines ersten nicht-fiktionalen Werks "Cinema Speculation" in Brescia sein.Zu guter Letzt wird die italienische Kulturhauptstadt Bergamo vom 24. März bis zum 4. Juni die Ausstellung "Thinking Factories. Stories of Compasso d'Oro awards from Bergamo to Brescia (https://bergamobrescia2023.it/en/eventi/le-fabbriche-pensanti/)" (Denkfabriken. Geschichten über Compasso d'Oro-Preisverleihungen von Bergamo bis Brescia) über den ältesten und wichtigsten globalen Preis für Design veranstalten, bei der Objekte und Artefakte präsentiert werden, die in beiden Städten hergestellt wurden.Die Veranstaltung "Italienische Kulturhauptstadt 2023 Bergamo Brescia" wird von Intesa Sanpaolo und A2A als Hauptpartner, von Brembo als Systempartner und von Ferrovie dello Stato Italiane und SACBO als Bereichspartner unterstützt. Das Ministerium für Kultur und die Fondazione Cariplo sind institutionelle Partner.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2017529/Cecco_del_Caravaggio_Exposition_in_Bergamo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2017532/Giacomo_Ceruti_Exposition_in_Brescia.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-veranstaltungen-zur-kulturhauptstadt-italiens-im-fruhjahr-2023-machen-bergamo-und-brescia-zu-top-reisezielen-301764913.htmlPressekontakt:Chiara Calderoni,ccalderoni@webershandwickitalia.it,+39 342 922 9541Original-Content von: Italian Capital of Culture 2023, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165682/5458783