Rochester Electronics bietet aktive und eingestellte Produkte von Skyworks an

Rochester Electronics, LLC bietet jetzt aktive und eingestellte Produkte und Komponenten (EOL) von Skyworks Solutions, Inc. (Nasdaq: SWKS) an.

"Rochester freut sich über die Möglichkeit, HF- und Mixed-Signal-Lösungen und Produkte von Skywords anbieten zu können. Dieses Angebot stärkt Rochesters Position auf dem Markt, weil wir damit ein breites Spektrum an Marksegmenten bedienen und die Beziehungen zu unseren Kunden weltweit auf neuem Niveau fortsetzen können.

Mark Gohr, Rochester Electronics Direktor Lieferantenentwicklung, Amerika

"Wir freuen uns, dass Rochester Electronics jetzt Produkte von Skyworks anbietet, denn das Unternehmen genießt in der Branche einen guten Ruf und liefert Lösungen für unsere wichtigsten Märkte."

- Rachel Platter, Direktor Vertrieb in Amerika, Skyworks Solutions, Inc.

Über Rochester Electronics

Rochester Electronics ist der weltweit größte kontinuierliche Lieferant 100 autorisierter Halbleiter von mehr als 70 führenden Halbleiterherstellern.

Als Originalhersteller und lagerhaltender Händler von Halbleitern hat Rochester mehr als 15 Milliarden Produkte vorrätig, das sind insgesamt 200.000 Artikelnummern. Damit bieten wir das weltweit größte Sortiment an eingestellten Halbleitern (EOL) und das breiteste Angebot an aktiven Halbleitern an.

Als lizenzierter Hersteller von Halbleitern hat Rochester über 20.000 Produkte hergestellt. Mit mehr als 12 Milliarden Chips im Bestand ist Rochester in der Lage, mehr als 70.000 Produkttypen herzustellen. Rochester bietet ein komplettes Angebot an Fertigungsdiensten wie Design, Waferfabrikation, Assemblierung, Testen, Qualität und IP-Archivierung durch die Bereitstellung von Einzellösungen bis hin zur schlüsselfertigen Produktion, was eine kürzere Produkteinführungszeit ermöglicht.

Rochester ist die Semiconductor-Lifecycle-Lösung. Kein anderes Unternehmen bietet eine solche Vielfalt an Produkten, Mehrwertleistungen und Fertigungslösungen wie Rochester an.

Unser Direktvertrieb und unser Supportpersonal sind auf allen wichtigen Märkten präsent, und unser Netz regionaler und global autorisierter Vertriebspartner ist telefonisch oder über E-Commerce-Plattformen jederzeit und überall erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rocelec.de

Über Skyworks

Skyworks Solutions, Inc. treibt die Revolution der Wireless-Netzwerke voran. Unsere innovativen Analog- und Mixed-Signal-Halbleiter verbinden Menschen, Orte und Dinge mit einer Reihe von neuen und bisher ungeahnten Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobile, Breitband, Mobilfunkinfrastruktur, vernetzte Häuser, Verteidigung, Unterhaltung und Spiele, Industrie, Medizin, Smartphones, Tablets und Wearables.

Skyworks ist ein globales Unternehmen mit Einrichtungen für Technik, Marketing, Betrieb, Verkauf und Support in ganz Asien, Europa und Nordamerika und gehört zu den S&P 500 (Nasdaq: SWKS). Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Skyworks unter: www.skyworksinc.com.

Contacts:

Rochester Electronics, LLC

Direktor, Globales Marketing: Tracey Corbitt

E-Mail: tcorbitt@rocelec.com



Skyworks Solutions, Inc.

Direktor, Medienbeziehungen: Constance Griffiths

E-Mail: constance.griffiths@skyworksinc.com