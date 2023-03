Die jüngsten Probleme bei Twitter gehen wohl auf die Aktion eines einzelnen Entwicklers zurück. Elon Musk prangert schlechte Arbeitsweise sowie veralteten und mangelhaften Code an, Kritiker sehen den radikalen Sparkurs und die zahlreichen hektischen Änderungen als Auslöser. Es war der neuste Eintrag in einer Reihe von Fehlern und Problemen bei Twitter seit der Übernahme durch Elon Musk: Am Montag funktionierten in Tweets eingebundene Links in großen Teilen nicht mehr und auch Bilder wurden auf der Plattform nicht mehr angezeigt. Stattdessen erhielten User die kryptische Fehlermeldung: "Your current API plan does not include access to this endpoint." Schuld an der Misere: angeblich ein einzelner Entwickler - was war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...