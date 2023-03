Nach vier turbulenten Monaten unter der Leitung von Elon Musk blickt der Milliardär positiv in die Zukunft von Twitter. Am Dienstag sagte Musk auf einer Konferenz von Morgan Stanley in San Francisco, dass Twitter auf Cashflow-Basis den Break Even erreichen könnte. Sogar ein positiver Cashflow sei möglich.Von Mike MurphyMarketWatchÜbersetzung: Stefanie Konrad"Es waren sehr schwierige vier Monate, aber ich bin optimistisch, was die Zukunft angeht", sagte Musk und fügte hinzu: "Aber ich will den Tag ...

