San Mateo, Kalifornien, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) -Selonterra, Inc. (www.selonterra.com), ein Biotechnologieunternehmen, das transformative Therapien für neurodegenerative Erkrankungen entwickelt, gibt bekannt, dass es einen Zuschuss in Höhe von 2.500.000 US-Dollar von der Michael J. Fox-Stiftung für Parkinson-Forschung (Michael J. Fox Foundation - MJFF) erhält.Selonterra konzentriert sich auf neurodegenerative Erkrankungen mit starken genetischen Verbindungen. Das Team von Selonterra entdeckte, dass DNA-Veränderungen, die mit wichtigen genetischen Determinanten bei der Parkinson- und Alzheimerkrankheit verbunden sind, die Expression von Genen in ihrer chromosomalen Umgebung kontrollieren. Die letztgenannten Gene sind die wahren Mediatoren dieser Krankheiten und bieten neue, unerschlossene Ansatzpunkte für die Entwicklung von Therapien. Gemeinsame Signalwege bei diesen neurodegenerativen Erkrankungen ermöglichen es uns, kleine Moleküle zu entwickeln, die das Potenzial haben, die Therapien für die Parkinson- und Alzheimerkrankheit tiefgreifend zu verändern.Die Finanzierung durch die Michael J. Fox-Stiftung ermöglicht es Selonterra, neue Ziele mit klinischen Funktionsstörungen bei der Parkinsonkrankheit zu verknüpfen und unsere kleinen Moleküle für klinische Kandidaten zu optimieren."Wir sind sehr dankbar, dass wir diese Finanzierung von der Michael J. Fox-Stiftung erhalten haben, um diese völlig unerschlossenen Ansätze mit dem Potenzial einer bedeutenden Wirkung auf Patienten mit Parkinsonkrankheit zu unterstützen", sagte Roman Urfer, PhD, Gründer und CEO von Selonterra."Der Einfluss der Genetik auf die Parkinsonkrankheit ist unbestritten", sagte Anne Urfer-Buchwalder, PhD, Gründer und Präsident von Selonterra. "Im Gegensatz zu einer Beteiligung der von diesen genetischen Varianten codierten Proteine bietet unser Fokus auf die DNA-Sequenz und die von diesen DNA-Varianten kontrollierten Gene grundlegend andere therapeutische Möglichkeiten.""Die Michael J. Fox-Stiftung legt großen Wert auf Forschungsarbeiten, die neue Einblicke in die biologischen Grundlagen der Parkinsonkrankheit geben und diese Erkenntnisse für neue Behandlungsideen nutzbar machen. Wir sind stolz darauf, die Arbeit von Forschern wie dem Team von Selonterra zu unterstützen, die neue Wege erforschen, um die unerfüllten Bedürfnisse von Menschen mit Parkinson zu erfüllen", sagte Brian Fiske, PhD, Co-Chief Scientific Officer, Michael J. Fox-Stiftung.Informationen zu Selonterra, Inc.Selonterra, Inc. (www.selonterra.com) verfolgt transformative Ansätze für die Entwicklung von Therapien für neurodegenerative Erkrankungen, einschließlich der Parkinson- und Alzheimerkrankheit. Wir nutzen Humangenetik, die Analyse molekularer Signalwege und genregulatorische Netzwerke, um eigene krankheitsverursachende Mechanismen und molekulare Ziele zu identifizieren und diese zur Entdeckung wirksamer Therapeutika zu nutzen. Die Gründer und Berater von Selonterra sind Wissenschaftler und Führungskräfte mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Biotech- und Pharmabranche, ergänzt durch ein globales Netzwerk von Partnerunternehmen.Ansprechpartner:Tel.: (+1) 650 206 7025E: admin@selonterra.comSchlüsselwörter: Parkinsonkrankheit; Alzheimerkrankheit; Genregulatorische Netzwerke; Neurodegenerative Erkrankungen; HumangenetikLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2017024/Selonterra_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/selonterra-erhalt-einen-zuschuss-in-hohe-von-2-500-000-us-dollar-von-der-michael-j-fox-stiftung-fur-parkinson-forschung-301764660.htmlOriginal-Content von: Selonterra, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100094906/100903969