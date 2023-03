DJ Tiktok will 1,3 Mrd USD pro Jahr zum Schutz europäischer Nutzer ausgeben

Von Stu Woo

LONDON (Dow Jones)--Tiktok will etwa 1,3 Milliarden Dollar pro Jahr für Maßnahmen zum Schutz der europäischen Nutzer ausgeben. Die beliebte Video-App versucht damit, die Regierungen zu beschwichtigen, die zunehmend besorgt über seine chinesische Muttergesellschaft sind.

Die Führungskräfte von Tiktok erklärten am Mittwoch, dass sie jährlich 1,2 Milliarden Euro für Maßnahmen ausgeben werden, die sie als "Projekt Clover" bezeichnen, worüber das Wall Street Journal Anfang dieser Woche erstmals berichtete. Zu den Plänen gehört die Eröffnung von zwei Datenzentren in Irland innerhalb weniger Wochen und eines dritten Zentrums in Norwegen später in diesem Jahr. Die Daten der europäischen Nutzer, die derzeit in Singapur und in den USA gespeichert sind, sollen an diese drei Standorte verlagert werden.

Tiktok plant zudem, einen europäischen Partner bekannt zu geben, der überwacht, wie die App mit Daten auf dem Kontinent umgeht, so Theo Bertram, der Vizepräsident des Unternehmens für Regierungsbeziehungen in Europa. Tiktok arbeite bereits mit dem Partner zusammen, sei aber noch nicht bereit, ihn zu benennen.

Die Regierungen in einigen Ländern sind besorgt, dass die chinesische Regierung Tiktok oder dessen Muttergesellschaft, die in Peking ansässige ByteDance Ltd, anweisen könnte, Nutzer auszuspionieren oder Propaganda zu betreiben.

