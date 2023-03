In ihrem aktuellen Börsenbericht meinen die Analysten von Raiffeisen Research mitunter: "In Anbetracht der jüngsten Daten, die nicht vollständig in das Bild einer sich schnell auflösenden Inflationsdynamik passen, bleibt unser grundlegendes Szenario für das Jahr unverändert. Die Inflationsspitzen sollten eindeutig hinter uns liegen, die Rohstoffpreise sinken und die Lieferkettenproblematik sollte sich weiterhin entspannen, was in den nächsten Monaten zu einem sukzessiven Rückgang der Inflationsrate führen sollte. Dementsprechend dürften unserer Meinung nach auch die Notenbanken ihre Zinsanhebungen in Richtung Jahresmitte beenden, wodurch ein großer Belastungsfaktor wegfallen würde. Auch von der wirtschaftlichen Entwicklung ...

