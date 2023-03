Los Angeles, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) -Zum ersten Mal in der 24-jährigen Geschichte der Organisation sind die höchsten Führungspositionen mit Frauen besetzt.Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) feiert einen wichtigen Meilenstein. Zum ersten Mal in ihrer 24-jährigen Geschichte hat die Organisation zwei Frauen in ihren höchsten Positionen.Auf der jährlichen Hauptversammlung der ICANN, die im September 2022 in Kuala Lumpur, Malaysia, stattfand, wurde Tripti Sinha zur Vorsitzenden des ICANN-Vorstands gewählt. Sinha ist seit mehr als 8 Jahren Mitglied der ICANN-Gemeinschaft und seit 2018 Mitglied des ICANN-Vorstands.Sally Costerton, leitende Beraterin des Präsidenten und stellvertretende Leiterin der Abteilung Global Stakeholder Engagement der ICANN, wurde im Dezember 2022 zur Interimspräsidentin und CEO ernannt. Costerton leitet seit mehr als 10 Jahren die globalen Büros und die Internationalisierungsstrategie der ICANN.Sinha ist die zweite weibliche Vorstandsvorsitzende in der Geschichte der ICANN. Im Jahr 1998 wurde Esther Dyson zur Vorsitzenden des ICANN-Vorstands ernannt. Costerton ist die erste Frau in der Geschichte der ICANN, die als Präsidentin und CEO fungiert."Es gibt viele Möglichkeiten für Frauen auf der ganzen Welt, sich an der ICANN zu beteiligen, unabhängig davon, ob sie aus der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft, dem öffentlichen oder dem privaten Sektor kommen", sagte Costerton. "Die ICANN-Gemeinschaft der unterstützenden Organisationen und Beratungsausschüsse bietet Frauen viele Möglichkeiten, sich an den Tisch zu setzen und an der Spitze der politischen Entscheidungsprozesse zu stehen, die verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit dem Internet-Domain-Namen-System (DNS) regeln".DNS Women ist ein Beispiel für die effektive Beteiligung von Frauen im DNS-Bereich. DNS Women wurde 2009 in Mexiko gegründet und widmet sich der Förderung und Stärkung von Frauen in der DNS-Branche weltweit. Die Gruppe wird nächste Woche während der öffentlichen ICANN-Sitzung in Cancún, Mexiko, eine Sitzung abhalten, da die USA und andere Länder den Monat der Frauengeschichte feiern.Die Überwindung der geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) kann die wirtschaftliche Sicherheit von Frauen verbessern und ihre Chancen erhöhen. Es kann auch dazu beitragen, den MINT-Bereich zu bereichern, indem es die Sichtweisen erweitert und Voreingenommenheit bei den hergestellten Produkten und den erbrachten Dienstleistungen verhindert, so eine Untersuchung der American Association of University Women."Führende Frauen haben eine transformative Wirkung auf andere Frauen. Nicht nur durch Mentoring, das meiner Meinung nach für den Erfolg von Frauen unerlässlich ist, sondern auch, weil eine gute Vertretung das Gefühl der Zugehörigkeit fördern kann. Dies ist besonders wichtig im Technologiebereich", sagte Sinha.Die ICANN-Gemeinschaft trifft sich vom 11. bis 16. März 2023 zum ICANN76 Community Forum in Cancún, Mexiko. Diese Online- und persönliche Veranstaltung ist die erste von drei öffentlichen ICANN-Sitzungen, die im Jahr 2023 stattfinden werden.Informationen zu ICANNDie Mission von ICANN besteht darin, ein stabiles, sicheres und einheitliches globales Internet zu gewährleisten. Um eine andere Person im Internet zu erreichen, müssen Sie eine Adresse - einen Namen oder eine Nummer - in Ihren Computer oder ein anderes Gerät eingeben. Diese Adresse muss eindeutig sein, damit die Computer einander finden können. Die ICANN hilft bei der Koordinierung und Unterstützung dieser eindeutigen Identifikatoren in der ganzen Welt. ICANN wurde 1998 als gemeinnützige Gesellschaft mit einer Gemeinschaft von Teilnehmern aus aller Welt gegründet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/icann-feiert-den-internationalen-frauentag-mit-zwei-weiblichen-fuhrungskraften-an-der-spitze-301765840.htmlPressekontakt:Alexandra Dans,Kommunikationsdirektorin,Nord- und Südamerika,Montevideo,Uruguay,+598 95 831 442,alexandra.dans@icann.org,oder press@icann.orgOriginal-Content von: ICANN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68030/5458923