Der DAX ist am heutigen Mittwoch im bisherigen Handel bis zur Unterstützung bei 15.520 Punkten zurückgekommen und konnte dann wieder nach oben abprallen. Aktuell befindet sich der DAX in einer Erholung und notiert im Bereich von 15.580 Punkten. Der DAX notiert zudem weiterhin über dem 10er-EMA bei 15.490 Punkten und zeigt damit kurzfristig weitere Stärke. Allerdings zeigt sich der S&P 500 in den USA weiter schwach und könnte den DAX bei weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...