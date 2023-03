Der Frauenanteil wächst in Vorständen und Aufsichtsräten in 160 börsennotierten Unternehmen stetig. Bei den Aufsichtsräten liegt er im März 2023 bei 34,3 Prozent. Vorstände: Mehr Frauen vor allem in Dax 40 und SDax In den Vorständen liegt die Quote im März 2023 bei 17,1 Prozent. Hier gab es einen Anstieg von 2,9 Prozent seit September 2022. Den höchsten Frauenanteil haben die Unternehmen im Dax 40 mit 23,3 Prozent, der Anteil ist im letzten halben Jahr um 3,1 Prozent ...

