An der Wall Street ist nach dem deutlichen Rücksetzer vom Vortag Konsolidierung angesagt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Mittwoch kaum. Während Standardwerte zu den Verlieren zählen, geht es für Technologie-Titel nach oben. Dies zeigt sich auch mit Blick auf die Kursentwicklungen der drei wichtigsten US-Indizes. Die Angst vor schneller steigenden Leitzinsen hatte an den US-Börsen am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...