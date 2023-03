Fujirebio Holdings Inc., seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Fujirebio Diagnostics, Inc. und AriBio Co., Ltd. meldeten eine strategische Partnerschaft, um die Entwicklung von Biomarkern für die Alzheimer-Krankheit und weitere neurodegenerative Krankheiten voranzubringen. Durch die Vereinbarung erhält Fujirebio Zugang zu klinischen Proben und Daten, die im Rahmen der laufenden Phase-3-Studie zur Alzheimer-Krankheit gesammelt wurden, die AriBio im Dezember 2022 initiiert hat.

2021 schloss AriBio eine Phase-2-Studie bei Patienten mit leichter bis mittelschwerer Alzheimer-Krankheit mit der Leitsubstanz AR1001 ab, einem PDE5-Hemmer mit präklinischer Wirksamkeit, der nachweislich die Apoptose von Neuronen hemmt, die Neurogenese fördert, die Neuroplastizität erhöht und die Autophagie-Aktivität anregt, um toxische Proteine zu entfernen. Die Phase-3-Studie mit Alzheimer-Patienten im Frühstadium, AR1001-ADP3-US01, startete in den Vereinigten Staaten und soll 2023 auf andere Länder ausgedehnt werden.

Fujirebio, ein zuverlässiger Partner für hochwertige IVD-Testlösungen und Wegbereiter der Diagnostik neurodegenerativer Erkrankungen, engagiert sich für die Weiterentwicklung von Biomarkern zur Verbesserung der Diagnostik der Alzheimer-Krankheit. Als erstes Unternehmen hat Fujirebio auf Liquor (CSF) basierende Biomarker für den Test auf Alzheimer entwickelt und vermarktet und im Jahr 2022 die FDA-Zulassung für seinen Lumipulse® G ß-Amyloid Ratio (1-42/ 1-40) Test erhalten. Fujirebio macht weiterhin Fortschritte auf dem Gebiet der vollautomatischen blutbasierten Tests für die Alzheimer-Krankheit und andere neurologische Erkrankungen.

"AriBio hat sich nicht nur der Weiterentwicklung der Behandlungsmöglichkeiten für Alzheimer-Patienten und ihre Familien verschrieben, sondern auch der Entwicklung einer besseren Diagnostik und genaueren Charakterisierung dieser verheerenden Krankheit. Diese erste Partnerschaft mit Fujirebio ist die erste von mehreren weiteren, die wir in den nächsten Jahren begründen wollen, um unsere klinischen Programme auf andere Bereiche der Neurodegeneration auszudehnen. Fujirebio ist ein idealer Partner für uns und teilt unser Engagement für Fortschritte in diesem Bereich. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Fujirebio, um die Erkennung der Alzheimer-Krankheit und weiterer neurodegenerativer Erkrankungen mit den bahnbrechenden Assays des Unternehmens zu verbessern", kommentierte James Rock, President der US-Niederlassung von AriBio Co., Ltd.

"Fujirebio ist weiterhin branchenweit führend in der Entwicklung von hochwertigen, funktionellen Tests, mit denen Ärzte eine Vielzahl von neurodegenerativen Erkrankungen erkennen und diagnostizieren können. Wir setzen die Zusammenarbeit mit Organisationen und klinischen Fachleuten auf der ganzen Welt fort, um neue Möglichkeiten für eine frühere, einfachere und vollständigere Diagnostik neurodegenerativer Erkrankungen zu entwickeln", sagte Monte Wiltse, President und CEO von Fujirebio Diagnostics, Inc.

Über AR1001-ADP3-US01

AR1001-ADP3-US01 (NCT05531526) ist eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte, multizentrische Phase-3-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von AR1001 über 52 Wochen bei Teilnehmern mit Alzheimer im Frühstadium. Ziel der Studie ist es, die Wirksamkeit und Sicherheit von AR1001 bei der Verlangsamung des Fortschreitens der Alzheimer-Krankheit anhand verschiedener kognitiver und funktioneller Untersuchungen zu bewerten. Die Einzelheiten der klinischen Studie können unter ClinicalTrials.gov eingesehen werden.

Über AriBio

AriBio Co., Ltd. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Südkorea und Niederlassungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für neurodegenerative Erkrankungen wie der Alzheimer-Krankheit. Es baut seine Partnerschaften weiter aus, um erstklassige Behandlungsmöglichkeiten und weitere Fortschritte auf dem Gebiet der Medizin zu beschleunigen.

Über Fujirebio

Fujirebio Diagnostics, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der H.U. Group Holdings, Inc. und der Fujirebio Holdings, Inc., ist ein führendes Diagnostikunternehmen und Branchenführer bei Biomarker-Tests zur Krebserkennung. Fujirebio Diagnostics ist auf die Auftragsentwicklung und -herstellung für die führenden Diagnostikunternehmen und die Marktentwicklung neuartiger In-vitro-Diagnostika zur Behandlung menschlicher Krankheiten spezialisiert. Weitere Informationen über Fujirebio Diagnostics stehen telefonisch unter der Rufnummer +1 610-240-3800 bzw. unter www.fujirebio.com zur Verfügung. H.U. Group Holdings, Inc. (ehemals Miraca Holdings Inc.) ist ein an der Tokioter Börse notiertes Unternehmen TYO: 4544.

