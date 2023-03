PARIS (dpa-AFX) - Mehr Schutz vor Gewalt, bessere Gesundheitsversorgung, mehr Chancen im Beruf: Frankreichs Regierung will die Gleichstellung von Frauen mit etlichen Maßnahmen vorantreiben. Ein entsprechendes Paket wurde am Mittwoch in Paris vorgestellt. Bis zum kommenden Jahr ist in jedem der etwa 100 französischen Départements die Errichtung eines Frauenhauses für Opfer von Gewalt angedacht. An den Gerichten solle es künftig Sondereinheiten für häusliche Gewalt geben. Betroffene von Gewalt und deren Kinder sollen schon binnen 24 Stunden per Anordnung sofortigen Schutz erhalten können.

Paris verspricht zudem eine bessere Begleitung bei Fehlgeburten. Die psychologische Betreuung solle verstärkt werden, Betroffene sollten bei Arbeitsunfähigkeit schneller Ausgleichszahlungen erhalten. Außerdem will die Regierung die Gesundheitsversorgung von obdachlosen Frauen verbessern. Im Berufsleben will Frankreich Firmen bei öffentlichen Ausschreibungen ausschließen, die keine Informationen zur Gleichstellung im Unternehmen liefern oder in dem Punkt unzureichend abschneiden.