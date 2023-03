Handwerkspräsident Jörg Dittrich hat die Politik vor zusätzlichen Belastungen der Wirtschaft in der Krise gewarnt. "Wir brauchen eine Entlastung von Steuern und Abgaben und vor allem von Bürokratielasten", sagte Dittrich am Mittwoch zum Auftakt der Internationalen Handwerksmesse in München: "Die Bür...

Den vollständigen Artikel lesen ...