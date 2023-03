FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Zuletzt kletterte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,63 Prozent auf 131,95 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,64 Prozent. Sie bewegt sich damit etwas unterhalb des in der Vorwoche erreichten Höchststands seit dem Jahr 2011. Die Renditen gaben in den meisten Ländern der Eurozone merklich nach.

Konjunkturdaten aus Deutschland fielen durchwachsen aus. Während die Einzelhandelsumsätze im Januar nachgaben, legte die Industrieproduktion im selben Monat deutlich zu. "Das ist ein echtes Lebenszeichen", kommentierte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Die deutschen Einzelhandelsumsätze enttäuschten hingegen im Januar. Sie fielen, obwohl Volkswirte einen merklichen Anstieg erwartet hatten.

Schwächer als bislang bekannt entwickelte sich die Wirtschaft des Euroraums am Jahresende 2022. Das Statistikamt Eurostat korrigierte seine Erstschätzung für das vierte Quartal, die noch einen leichten Zuwachs gegenüber dem Vorquartal ergeben hatte, auf eine Stagnation. Belastet wurde die Entwicklung vor allem durch die privaten Konsumausgaben und die Investitionen der Unternehmen, die jeweils sanken.

Aussagen des US-Notenbankchefs stützten die Kurse. Die US-Notenbank Fed hat sich laut Jerome Powell noch nicht auf ihr künftiges Zinserhöhungstempo festgelegt. "Wir haben noch keine Entscheidung über die März-Sitzung getroffen", sagte er am Mittwoch vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses. Am Dienstag hatte Powell die Möglichkeit künftig wieder stärkerer Zinsanhebungen angesprochen. Die am Nachmittag veröffentlichten robusten Daten vom Arbeitsmarkt aus den USA sprechen eher für einen verschärften Kurs./jsl/he