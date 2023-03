Präsentation von Edge-KI-Produkten der nächsten Generation in verschiedenen Formfaktoren für Computer-Vision-Anwendungen auf der Embedded World 2023

Axelera AI, der Anbieter der weltweit leistungsstärksten und fortschrittlichsten Lösungen für KI im Edge-Bereich, gibt heute eine strategische Partnerschaft mit Advantech bekannt. Durch die Kombination des Know-hows von Advantech im Bereich der Embedded- und Industrie-PCs und der bahnbrechenden Edge-KI-Technologie von Axelera AI wird die Inferenzleistung eines Rechenzentrums auf Edge-Geräte übertragen, wodurch Kunden in die Lage versetzt werden, Daten in Echtzeit zu verarbeiten, Latenzzeiten zu reduzieren und gleichzeitig die Effizienz zu steigern.

In nur 18 Monaten hat Axelera AI:

zwei Chips entwickelt,

die nächste Generation der KI-Hardware- und Software-Plattform Metis vorgestellt,

37 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln eingeworben,

ein Team von mehr als 110 innovativen Köpfen 40 Doktoranden in 12 europäischen Ländern aufgebaut.

Auf der Embedded World wird Axelera AI seine neuen Produkte vorstellen, die in einer Reihe von Industriestandard-Formfaktoren erhältlich sind, die von M.2-Modulen bis hin zu Vision-Ready-Systemen reichen. Die Produkte kombinieren eine hohe Verarbeitungsleistung mit der Metis AIPU-Technologie und dem benutzerfreundlichen Voyager SDK Software-Stack, und das zu einem Bruchteil der Kosten und des Stromverbrauchs der heute verfügbaren Lösungen.

"Wir freuen uns, unsere Fortschritte bei der Entwicklung von Computer-Vision-Produkten der nächsten Generation präsentieren zu können. Die Partnerschaft mit Advantech unterstreicht das Ausmaß dessen, was unsere KI-Plattform Metis leistet, und wir fühlen uns geehrt, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Während wir wachsen, suchen wir nach talentierten Mitarbeitern, die unser Team verstärken und die Zukunft der Edge-KI entwickeln", sagte Fabrizio Del Maffeo, CEO von Axelera AI.

Besuchen Sie Axelera AI in Halle 2-538, um mehr über ihre Produkte, die KI-Plattform Metis und die Möglichkeiten für Partnerschaften zu erfahren. Vorbestellungen für die KI-Vision-Produkte sind erhältlich unter Axelera.ai.

Über Axelera AI

Axelera AI bietet die weltweit leistungsstärksten und fortschrittlichsten Lösungen für KI im Edge-Bereich. Seine bahnbrechende KI-Plattform Metis eine ganzheitliche Hardware- und Softwarelösung für KI-Interferenzen am Netzwerkrand macht Computer-Vision-Anwendungen zugänglicher, leistungsfähiger und benutzerfreundlicher als je zuvor. Axelera AI hat seinen Hauptsitz im AI Innovation Center des High Tech Campus in Eindhoven und unterhält Forschungs- und Entwicklungsbüros in Belgien, der Schweiz, Italien und Großbritannien mit mehr als 110 Mitarbeitern in 12 Ländern. Das Expertenteam für KI-Software und -Hardware kommt von führenden KI-Firmen und Fortune-500-Unternehmen.

Weitere Informationen über Axelera AI finden Sie hier:www.axelera.ai

